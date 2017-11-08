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Украина
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Общество
СК РФ завел уголовное дело о самоубийстве главы управления крымского ФАС
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    СК РФ завел уголовное дело о самоубийстве главы управления крымского ФАС

    21:14  8 Ноября 2017
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    СК РФ завел уголовное дело о самоубийстве главы управления крымского ФАС

    Севастополь, 8 ноября. По факту гибели главы управления ФАС по Крыму и Севастополю Тимофею Кураева было возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».  Об этом сообщает управления Следственного комитета РФ по Крыму.

    «Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 110 («Доведение до самоубийства»)», — приводит газета «Известия» официальное сообщение управления Следственного комитета РФ по Крыму.

    Кураев был обнаружен мертвым в собственной квартире. Вскоре после этого следователи нашли его предсмертное видеообращение. Содержание видеоролика сейчас изучают следователи; по их словам, есть все основания считать, что Кураев мог покончить с собой. По словам сенатора от Крыма одной из причин могли стать «проблемы личного характера».

    «Все в большом недоумении, для всех это полная неожиданность. Но все склоняются к тому, что мотивы тут личные», — отметил парламентарий.

     

     

    Автор: Антон Зарубин
    #крым #ск #фас #суицид #кураев
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