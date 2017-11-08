«Виноват не я, виноваты трубы»: соцсети обсуждают оскандалившегося Кличко

В Избранное

Киев, 8 ноября. Мэр украинской столицы Виталий Кличко вновь оказался в центре скандала из-за своих высказываний.

3 ноября экс-боксер сообщил о том, что около 300 жилых домов в городе остаются без отопления.

«Сегодня в Киеве более 300 домов без отопления. Но виноват не я, виноваты трубы. Наша первоочередная задача – менять трубы и привлекать инвестиции», — отметил Кличко.

Циничные заявления политика уже вызвали шквал критики со стороны политика и простых украинцев. Так, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров указал на то, что городские власти должны были поменять трубы до начала отопительного сезона.

«Если этого не делать своевременно, то Киев весь превратится в аварийный участок. А вообще-то, кроме «труб» есть еще и «котлы», «теплоизоляция», «долги и задолженности» и многое, многое другое, о чем, судя по всему, Кличко и понятия не имеет. Но вы, киевляне, избрали Кличко мэром, вот теперь и наслаждайтесь «его перлами», заодно и узнаете, что «дело Ваше – труба», — отметил экс-премьер.