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Украина
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Украина
«Виноват не я, виноваты трубы»: соцсети обсуждают оскандалившегося Кличко
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    «Виноват не я, виноваты трубы»: соцсети обсуждают оскандалившегося Кличко

    21:16  8 Ноября 2017
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    «Виноват не я, виноваты трубы»: Кличко вновь оскандалился

    Киев, 8 ноября. Мэр украинской столицы Виталий Кличко вновь оказался в центре скандала из-за своих высказываний.

    3 ноября экс-боксер сообщил о том, что около 300 жилых домов в городе остаются без отопления.

    «Сегодня в Киеве более 300 домов без отопления. Но виноват не я, виноваты трубы. Наша первоочередная задача – менять трубы и привлекать инвестиции», — отметил Кличко.

    Циничные заявления политика уже вызвали шквал критики со стороны политика и простых украинцев. Так, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров указал на то, что городские власти должны были поменять трубы до начала отопительного сезона.

    «Если этого не делать своевременно, то Киев весь превратится в аварийный участок. А вообще-то, кроме «труб» есть еще и «котлы», «теплоизоляция», «долги и задолженности» и многое, многое другое, о чем, судя по всему, Кличко и понятия не имеет. Но вы, киевляне, избрали Кличко мэром, вот теперь и наслаждайтесь «его перлами», заодно и узнаете, что «дело Ваше – труба», — отметил экс-премьер.

    «Был уважаемым спортсменом, пока не полез в политику. А сейчас ни почета, ни уважения. Все плюют в его сторону. Каждый должен заниматься своим делом»,  — прокомментировали слова Кличко пользователи соцсетей.

    «Виноват не я, виноваты трубы»: Кличко вновь оскандалился

    Автор: Алексей Громов
    #кличко
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