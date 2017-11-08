Неизвестный устроил стрельбу на улице в Брянске, есть жертвы

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Брянск, 8 ноября. Правоохранительные органы Брянска ищут неизвестного, который устроил стрельбу на Литейной улице. В результате происшествия один человек погиб на месте, еще один был доставлен в больницу с ранениями.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».