Месси назвал вероятных победителей ЧМ-2018

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Буэнос-Айрес, 8 ноября. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси считает, что у сборных Испании, Бразилии, Германии и Франции больше всего шансов на победу в Чемпионате мира по футболу, который состоится в 2018 году.

Спортсмен признался, что сильнее остальных он опасается игроков Испании. По его словам, на данный момент испанцы выглядят наиболее серьезными соперниками, с которыми он не хотел бы встретится на поле.

Месси также опроверг слухи о том, что он определяет состав сборной Аргентины. Он подчеркнул, что является таким же членом команды, как и остальные игроки, и никогда не принимал управленческих решений.

Напомним, что 11 октября Аргентина обыграла команду Эквадора со счетом 3:1, обеспечив себе путевку на Чемпионат мира 2018 года, который будет проходить в России. Месси в буквальном смысле обеспечил победу своей команды в том матче, забив все три гола в ворота соперника.