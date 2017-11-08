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Петиция за сохранение русского языка в школах Латвии собрала 10 тысяч подписей
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    Петиция за сохранение русского языка в школах Латвии собрала 10 тысяч подписей

    20:50  8 Ноября 2017
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    Петиция за сохранение русского языка в школах Латвии собрала 10 тысяч подписей

    Рига, 8 ноября. Петицию за сохранение в средних латвийских школах билингвального образования поддержали более 10 тысяч человек. Соответствующая информация опубликована на официальном интернет-портале общественных инициатив Manabalss.lv.

    Теперь данный документ должен рассмотреть Сейм Латвии.

    Напомним, ранее министр образования и науки страны Карлис Шадурскис заявил о том, что с 2020-го года в школах национальных меньшинств будут преподавать только на латышском языке.

    «Если будут реализованы планы министра образования Карлиса Шадурскиса, мы рискуем нанести непоправимый ущерб качеству образования», — указано в петиции.

    Согласно официальной информации, в 107 учебных заведениях Латвии функционируют билингвальные программы обучения (60% предметов — на латышском, 40% — на русском, украинском и польском языках). Поэтому инициативу политика раскритиковало русскоязычное население страны.

    Автор: Алексей Громов
    #латвия
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