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Украина
Стало известно, кто инициировал разрыв дипотношений России и Украины
Политика
Косачев считает, что Киев может дойти до депортации граждан РФ из Украины
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    Косачев считает, что Киев может дойти до депортации граждан РФ из Украины

    20:45  8 Ноября 2017
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    Косачев считает, что Киев может дойти до депортации граждан РФ из Украины

    Москва, 8 ноября. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что после разрыва дипломатических отношений с Россией Украина может начать депортацию граждан РФ.

    Ранее стало известно, что 16 ноября Верховная рада рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса. По инициативе депутата от партии «Блок Петра Порошенко» Ивана Винника, в документ была включена поправка о разрыве официальных дипломатических отношений с РФ и закрытии российских и украинских дипучреждений. Кроме того, кабинет министров Украины прекратил действие межправительственного соглашения с Россией о порядке взаимных поставок вооружений и военной техники.

    «Дело дойдет до разрыва дипломатических отношений. Я не исключаю, что одним из следующих шагов будет просто депортация из Украины, скажем, граждан России. Нет дипотношений, чего им делать на территории нашей страны», — сказал Косачев в эфире телеканала «Россия-1».

    Он также добавил, что соглашение о взаимных поставках вооружения между Россией и Украиной, регулировало ответственность Киева в отношениях с третьими сторонами. Данное соглашение запрещало Киеву продавать оружие, которое закупалось в России и производилось Украиной совместно с российскими предприятиями.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #украина #косачев #совфед #дипотношения
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