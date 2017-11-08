Нечего нам там делать: Пригожин предложил России навсегда отказаться от «Евровидения»

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Москва, 8 ноября. Российская сторона должна раз и навсегда отказаться от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение». Об этом заявил журналистам в среду известный продюсер Иосиф Пригожин.

Ранее председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по культуре Станислав Говорухин предложил бойкотировать «Евровидение-2018».

«Нам нужно отказаться от этого конкурса раз и навсегда. Ничего он нам не дает, кроме постоянного унижения и ажиотажа. Я за хайп, но не за такой хайп, когда нам могут показывать на дверь... Что касается Евровидения, нечего нам там делать», — объяснил Пригожин в интервью RT.

Как считает продюсер, участие в «Евровидении» не связано с прославлением страны.

Напомним, организаторы международного конкурса «Евровидение-2018», который пройдет в Португалии, показали официальный логотип мероприятия.