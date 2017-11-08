Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Стало известно, кто инициировал разрыв дипотношений России и Украины
Общество
Нечего нам там делать: Пригожин предложил России навсегда отказаться от «Евровидения»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Нечего нам там делать: Пригожин предложил России навсегда отказаться от «Евровидения»

    20:28  8 Ноября 2017
    842

    Нечего нам там делать: Пригожин предложил России навсегда отказаться от «Евровидения»

    Москва, 8 ноября. Российская сторона должна раз и навсегда отказаться от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение». Об этом заявил журналистам в среду известный продюсер Иосиф Пригожин.

    Ранее председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по культуре Станислав Говорухин предложил бойкотировать «Евровидение-2018».

    «Нам нужно отказаться от этого конкурса раз и навсегда. Ничего он нам не дает, кроме постоянного унижения и ажиотажа. Я за хайп, но не за такой хайп, когда нам могут показывать на дверь... Что касается Евровидения, нечего нам там делать», — объяснил Пригожин в интервью RT.

    Как считает продюсер, участие в «Евровидении» не связано с прославлением страны.

    Напомним, организаторы международного конкурса «Евровидение-2018», который пройдет в Португалии, показали официальный логотип мероприятия.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #евровидение #пригожин
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин и глава Вьетнама на саммите АТЭС сделают совместное заявление по безопасности

        Путин и глава Вьетнама на саммите АТЭС сделают совместное заявление по безопасности

        17:39   8 Ноября 2017
        1016
        Саакашвили устроил истерику на трибуне Майдана: «Твари, антиукраинские сволочи, уроды!»

        Саакашвили устроил истерику на трибуне Майдана: «Твари, антиукраинские сволочи, уроды!»

        13:05   8 Ноября 2017
        5860
        Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

        Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

        9:50   8 Ноября 2017
        2403
        В Совфеде предостерегли Украину от разрыва дипотношений с Россией

        В Совфеде предостерегли Украину от разрыва дипотношений с Россией

        9:48   8 Ноября 2017
        20191