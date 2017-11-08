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Украина
СБУ готова подробно рассказать, как будет запрещать гастроли артистов из России
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    СБУ готова подробно рассказать, как будет запрещать гастроли артистов из России

    20:14  8 Ноября 2017
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    СБУ готова подробно рассказать, как будет запрещать гастроли артистов из России

    Киев, 8 ноября. В ближайшее время Служба безопасности Украины опубликует на своем сайте практический механизм реализации закона, запрещающего гастроли российских артистов, которые, по мнению Киева, представляют угрозу национальной безопасности. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

    По ее словам, руководство СБУ считает данный закон важным шагом в обеспечении национальной безопасности Украины.

    «В ближайшее время СБУ опубликует на сайте практический механизм реализации этого закона в части находящегося в компетенции СБУ», — написала Гитлянская в Facebook.

    Накануне президент Украины Петр Порошенко подписал закон об особенностях организации и проведения гастрольных мероприятий с участием граждан России. Согласно тексту документа организатор гастролей с участием артистов из РФ должен заранее предоставить СБУ достоверную и подробную информацию о нем, а также об использовании псевдонимов и принадлежности к другим творческим коллективам.

    СБУ в течение 10 дней со дня получения запроса должно дать ответ о наличии или отсутствии законных оснований для допуска гражданина России к осуществлению концертной деятельности на Украине.

    Автор: Алексей Громов
    #киев #украина #сбу #гитлянская #гастроли
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