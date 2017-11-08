Мы против упреждающих глупостей: Затулин ответил американцу, призвавшему к атаке на КНДР

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Во второй части программы «Время покажет» шла речь о возможных темах переговоров на предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Напомним, Трамп заявил, что хотел бы встретиться с Путиным на полях саммита АТЭС во Вьетнаме, возможность такой встречи подтвердили и в Кремле.

По мнению политиков и политологов, собравшихся в студии, если эта встреча состоится, то, возможно, это поможет «ремонту» российско-американских отношений, которые сейчас находятся на чрезвычайно низком уровне. Участники дискуссии сошлись во мнении, что Трамп обязательно захочет обсудить с Путиным чрезвычайно волнующий Вашингтон вопрос о ядерной программе Северной Кореи. По мнению политологов, добившись от Путина помощи в решении проблемы Пхеньяна, Трамп может предложить что-нибудь взамен, в частности, по украинскому вопросу.

«Главная проблема сейчас — это Северная Корея, и я вижу только одно решение этой проблемы — упреждающий удар и вторжение», — сразу взял быка за рога американский политолог и журналист Марк Наклз.

«Марк, чей упреждающий удар, и откуда вторжение?» — слегка опешил ведущий Артем Шейнин.

«Америка вторгается в КНДР со стороны Южной Кореи!» — решительно заявил Наклз.

«Там же люди!» — воскликнула ведущая Екатерина Стриженова.

Позже политолог Дмитрий Абзалов привел данные, что, по прогнозам, в случае вооруженного конфликта из-за Северной Кореи уже в первый день атаки количество жертв может исчисляться сотнями тысяч убитых.

Затем Марк Наклз стал рассуждать, что в ходе переговоров президентов России и США Владимиру Путину можно было бы «поторговаться за отмену санкций».

«Так Трамп же не влияет на санкции, его этой возможности лишили, — напомнил Шейнин. — Смотрите, Марк, вы еще не начали торговаться, а уже мухлюете!»

«Это очень по-американски, — прокомментировал заявление Наклза про «вторжение» член комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. — Вот «сермяжная правда» из уст «простого американского мужика». К счастью, пока в США еще попадаются люди, которые не так просто решают такие вопросы».

По словам Затулина, вопрос Северной Кореи явно будет обсуждаться на предстоящей встрече Путина и Трампа, и для России это обсуждение тоже очень важно. Ведь, в отличие от Соединенных Штатов, Россия с КНДР имеет общую границу.

«Нас не может не беспокоить проблема КНДР, эта страна к нам ближе, чем к Соединенным Штатам. Но мы, как и Китай, выступаем против всяких «упреждающих» глупостей или преступлений, как угодно это можно рассматривать. Трамп это тоже знает, и он хотел бы чтобы мы взяли на себя часть работы, чтобы заставить Северную Корею вести себя потише», — подчеркнул Затулин.

В результат собравшиеся пришли к выводу, что кавалерийский наскок в решении северокорейской проблемы неуместен, тем более, что Вашингтон сам в значительной мере раскачал эту ситуацию. Этой же точки зрения, в основном, придерживались и авторы посланий в Twitter программы «Время покажет». Многие пользователи утверждали, что США пытаются диктовать всему миру свою волю без оглядки на другие страны, поэтому России не следует особо верить американским обещаниям.