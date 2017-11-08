Россия и США настроены на сотрудничество в вопросе деэскалации в Сирии — МИД РФ

В Избранное

Москва, 8 ноября. Россия и США настроены на сотрудничество в вопросе деэскалации в Сирии. Об этом в среду заявило министерство иностранных дел РФ по итогам встречи замглавы МИД России Михаила Богданова с послом США в Москве Джоном Хантсманом.

«Был констатирован настрой России и США на дальнейшее сотрудничество в целях обеспечения деэскалации напряженности в Сирии», — говорится в сообщении.

Богданов в ходе встречи обратил внимание Хантсмана на то, что единственным способом политического урегулирования конфликта в Сирии является реализация резолюции 2254 Совбеза ООН. Российский дипломат также отметил важность переговорного процесса в Астане.

Ранее сообщалось, что Россия поддерживает усилия Саудовской Аравии, направленные на формирование единой делегации оппозиции Сирии для участия на переговорах в Женеве.