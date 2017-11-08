Сирия под гнетом курдов: о возможности новой гражданской войны на севере САР

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Из ранее освобожденного от боевиков «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) города Ракка продолжают приходить сообщения о противоправной деятельности курдских вооруженных формирований. Так, местный источник в социальной сети Facebook опубликовал видео, на котором курдские ополченцы из «Отрядов народной самообороны» (YPG) совершают кражу из магазинов на улице Саиф Аль-Доула.

Это не первый подобный случай, когда курды действуют против местного арабо-суннитского населения. На освобожденных территориях курды запрещают изучать арабский язык, не пускают мирных жителей в свои дома, стреляют в мирных демонстрантов, справедливо протестующих против этого.

Сирийский политолог и журналист Омар Бессам в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) рассказал, чем может обернуться ситуация на севере Сирии:

«Сейчас курдские «Отряды народной самообороны» не являются какой-то официально признанной военной или политической силой. Они не являются участниками конференций в Женеве и Астане. Вместе с тем, у них есть довольно мощная военная организация, которая пользуется поддержкой Соединенных Штатов Америки. На территориях, которые в настоящее время контролируются курдским правительством, располагается более 70 военных объектов США, в числе которых аэродромы, склады, военные базы и так далее. Также на этих территориях находится до 4000 военнослужащих США, о чем недавно заявил во время пресс-конференции в Пентагоне американский генерал-майор Джеймс Б. Джаррард».

Как отметил наш собеседник, фактически, все политические структуры в этих районах контролируются курдами:

«В то время как курды являются меньшинством не только на территории всей Сирии, до войны их было 9 процентов населения, но даже и на севере Сирии. В Северной Сирии они составляют примерно треть населения. Курды не являются большинством ни в одном крупном городе Северной Сирии за исключением совсем небольшого Африна, Кобани и столицы курдского образования городе Камышлы».

По словам эксперта, вся сила курдов, по сути, держится на «американских штыках»:

«Соединенные Штаты Америки снабжают курдские «Отряды народной самообороны» оружием и боеприпасами, а также дают деньги на оплату жалования. Соединенные Штаты Америки заставили курдов отказаться от своих национальных идей, и в 2015-м году был сформирован некий политический орган под названием «Меджлис1 Демократической Сирии», в котором заседают представители всех народов, религиозных и этнических групп Сирии. При нем есть военная организация «Демократические силы Сирии», в которой курдские «Отряды народной самообороны» являются главной военной силой, но существует иллюзия якобы единства курдов и арабов».

Наш собеседник обратил внимание, что, на самом деле, арабы неохотно вступают в «Демократические силы Сирии» и не очень хорошо воюют:

«Американцы пытаются интегрировать в «Демократические силы Сирии» своих бывших союзников — боевиков из «Свободной сирийской армии», что у них частично получается. Арабы, представляющие большинство на севере Сирии, крайне недовольны засильем курдов, тем более что курды занимают на этой территории все руководящие посты, обладают реальной военной и политической властью, а также, в некоторых случаях, они занимаются изъятием собственности у арабского населения, изгнанием из жилищ, этническими чистками и тому подобными вещами».

По мнению эксперта, все это в будущем может привести к новому гражданскому конфликту теперь уже между курдами и арабами на севере Сирии:

«Но американцы, как союзники курдов, пытаются это предотвратить и вкладывают деньги в пропаганду, что курдские власти являются многонациональными и представляют народы всей Сирии».

Говоря о возможном развитии ситуации на севере Сирии, наш собеседник выразил надежду, что правительству и курдам все-таки удастся договориться:

«Наиболее приемлемым для Сирии путем являются переговоры между курдскими властями севера Сирии и центральным правительством в Дамаске при посредничестве России. Если этого не произойдет, то конфликт неизбежен, и Сирия вновь погрузится в пучину гражданской войны. Американцы сейчас будут поддерживать, разумеется, курдов, поскольку, если в случае с Ираком США поддерживают Багдад, то здесь Соединенные Штаты совершенно четко на стороне курдов, и поэтому война может затянуться надолго».

1 Организация запрещена на территории РФ.