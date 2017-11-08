Кремль рассказал о разговоре Путина с президентом Киргизии

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Москва, 8 ноября. Президент России Владимир Путин в среду обсудил с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым вопрос развития двусторонних отношений. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Киргизской Республики. Обсуждались актуальные вопросы двусторонних отношений», — говорится в сообщении.

Предыдущие телефонные переговоры между лидерами стран состоялись 19 октября. Они были посвящены развитию российско-киргизского сотрудничества, а также экономическое взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Напомним, что 15 октября в Киргизии состоялись президентские выборы, по итогам которых победу одержал бывший премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, который набрал 54,7% голосов. Инаугурация президента состоится 24 ноября.