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Политика
Кремль рассказал о разговоре Путина с президентом Киргизии
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    Кремль рассказал о разговоре Путина с президентом Киргизии

    19:39  8 Ноября 2017
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    Кремль рассказал о разговоре Путина с президентом Киргизии

    Москва, 8 ноября. Президент России Владимир Путин в среду обсудил с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым вопрос развития двусторонних отношений. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

    «Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Киргизской Республики. Обсуждались актуальные вопросы двусторонних отношений», — говорится в сообщении.

    Кремль рассказал о разговоре Путина с президентом Киргизии

    Предыдущие телефонные переговоры между лидерами стран состоялись 19 октября. Они были посвящены развитию российско-киргизского сотрудничества, а также экономическое взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

    Напомним, что 15 октября в Киргизии состоялись президентские выборы, по итогам которых победу одержал бывший премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, который набрал 54,7% голосов. Инаугурация президента состоится 24 ноября.

     

    Автор: Геннадий Плющев
    #путин #кремль #переговоры #атамбаев
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