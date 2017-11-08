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Украина
На Украине переименовали ВДВ и перенесли день десантника
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    На Украине переименовали ВДВ и перенесли день десантника

    20:01  8 Ноября 2017
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    На Украине переименовали ВДВ и перенесли день десантника

    Киев, 8 ноября. День десантных войск на Украине теперь будут отмечать 21 ноября, а не 2 августа как это было прежде. Об этом сообщил член рабочей группы по реформированию ВДВ Украины Василий Павлов в эфире радио «Армия FM».

    По его словам, с 2017 года украинские десантники будут отмечать свой профессиональный праздник 21 ноября. Он также добавил, что теперь высокомобильные десантные войска Украины будут переименованы в десантно-штурмовые.

    «К украинскому десанту эта дата не имеет никакого отношения. На сегодня принято решение связать праздник новосозданных десантно-штурмовых войск с их небесным покровителем – Святым Михаилом. По-новому десантники будут праздновать свой праздник 21 ноября», – сказал Павлов.

    Стоит отметить, что ранее командование ВДВ Украины заявило об отказе от голубых беретов. Теперь они будут темно-бордовые, как в НАТО.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #вдв #день десантника
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