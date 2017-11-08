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В Польше задержали 17 украинцев, нарушивших правила пребывания в стране
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    В Польше задержали 17 украинцев, нарушивших правила пребывания в стране

    19:59  8 Ноября 2017
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    В Польше задержали 17 украинцев, нарушивших правила пребывания в стране

    Варшава, 8 ноября. Польские пограничники задержали 17 граждан Украины, которые нарушили правила пребывания в стране. Об этом сообщила в среду журналистам официальный представитель Силезского отделения Погранслужбы Польши Катажина Вальчак.

    Инцидент произошел в Ополськом воеводстве. Согласно предварительным данным, один из задержанных работал в стране без соответствующего разрешения.

    «Пограничники установили, что пребывание иностранцев в Польше противоречит декларируемым при подаче заявлений на визу... Комендант пограничной службы в Ополе выдал 16 гражданам Украины решение об обязанности возврата», — передает издание «Польское радио».

    Непосредственно украинский мужчина, который трудился нелегально, должен будет уплатить штраф и покинуть польскую территорию.

    Напомним, ранее министерство иностранных дел Польши сообщило о том, что на территорию страны не будут пускать украинцев, которые придерживаются радикальных антипольских взглядов.

    Автор: Алексей Громов
    #польша #украина
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