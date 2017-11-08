ДНР опасается использования Киевом на переговорах сфабрикованного видео

В Избранное

Донецк, 8 октября. Украинские власти могут предоставить постановочное видео, чтобы обвинить ополченцев в нарушении режима прекращения огня. Об этом в среду заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

«Украинская сторона может использовать в своей аргументации все, что угодно, поэтому исключать использование этих постановочных видео в качестве аргументации было бы недальновидно», — отметил он.

Напомним, что ранее Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса, который позволяет Киеву официально возобновить полномасштабные военные действия на востоке страны. Документ также обозначает Россию «страной-агрессором», хотя Москва неоднократно заявляла, что не имеет отношения к вооруженному конфликту в Донбассе.