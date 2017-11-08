Выделенные Польше миллиарды не дают Киеву спокойно спать

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Журналистка Янина Соколовская заявила, что США никак не влияют на управление Украиной. По ее мнению, страна идет своим путем и не собирается танцевать перед Западом из-за денег. В ходе ток-шоу «Время покажет» в эфире Первого канала эксперты обсуждали заявление журналиста и телеведущего Дмитрия Гордона, по мнению которого только внешнее управление может повлиять на ход событий на Украине.

«У нас нет внешнего управления, — заявила Соколовская в эфире ток-шоу. — Любое внешнее управление накладывается на фактор украинской махновщины и казачины. Мы это видим регулярно. Как бы американцы не пытались рулить этой ситуацией, возникают украинские внутренние течения, которые ведут Украину по ее украинскому пути. Не получается у них внешнее управление, потому что США пытаются управлять интересно: без денег и одними рекомендациями. А так ничего не выйдет».

Так Соколовская прокомментировала недавнее заявление одного из «певцов» майдана, журналиста и телеведущего Дмитрия Гордона.

«Только внешнее управление, причем не из Европы — у нее своя головная боль, а из Америки, сможет изменить ситуацию на Украине. Мы не в состоянии сами разобраться».

Некоторые эксперты и ведущие сошлись во мнении, что многие из тех, кто «еще вчера прыгал на майдане», сдали свои позиции. Однако Янина Соколовская уверена, никакого влияния на ее страну со стороны «страшного Запада», как хотел бы Гардон, нет.

«Когда нам говорят о страшном западном влиянии на Украину, я могу понять только страшное влияние на Польшу, в которую влили 200 миллиардов, поставили на рельсы, и страна не может спать», — подчеркнула она.

Ведущий ток-шоу Артем Шейнин, перебив ее, пошутил, что «200 млрд долларов, выделенные Польше, не дают Янине спокойно спать».

«Да, и нам (Украине — Прим. ФАН) не дают спать, — заявила Янина. — Им дали деньги на развитие страны. Но когда нам говорят: «вот вам миллиард, танцуйте, ребята», мы не будем за него танцевать, мы будем делать то, что мы считаем нужным».

В ответ ведущий подчеркнул, что за сумму аналогичную той, что Запад вложил в Польшу, Украина начнет не только танцевать.