Может ли коммунист стать президентом: на Первом канале обсуждали Зюганова и выборы

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В первой части вечернего выпуска программы «Время покажет» на Первом канале шла речь о предстоящих президентских выборах в России. Вначале ведущие показали видеозапись, на которой бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Коммунистическая партия Российской Федерации готова идти со своим кандидатом на президентские выборы в марте 2018 года.

«У нас готова программа «Десять шагов к достойной жизни», и эта программа может быть реализована», — заявил Зюганов.

По словам лидера КПРФ, кто именно будет реализовывать эту программу, кто войдет в сильную команду, коммунисты собираются решить на съезде. При этом Зюганов не подтвердил, что намерен лично выдвигаться в президенты, как сообщалось ранее. Лидер российских коммунистов заявил, что этот вопрос также будет решен на съезде, хотя многие региональные организации хотели бы видеть кандидатом именно его.

Впрочем, политологи и гости, собравшиеся в студии Первого канала, решили, что представлять на выборах так называемый левый электорат логичнее всего именно Геннадию Зюганову, у которого достаточно высокий электоральный потенциал.

«Если бы Геннадий Андреевич не участвовал в выборах, это было бы странно, поэтому то, что он будет выдвинут, у меня лично сомнений не вызывает», — заявил политолог Иван Коновалов.

«А вдруг будет не Геннадий Андреевич?» — спросил ведущий Артем Шейнин.

«Давайте говорить честно, в любом случае за КПРФ идет большой процент российского народа, и спорить с этим бессмысленно», — ответил Коновалов.

По словам политолога Владимира Васильева, предстоящие выборы очень важны для развития в стране политической культуры.

«Выборы — это путь к пониманию своего избирателя», — отметил он.

Журналист из Германии Евгений Кудряц, отвечая на вопрос, как отнесутся на Западе, если вдруг президентом России станет коммунист, ответил, что, скорее всего, западные страны это не слишком напугает.

«Но, думаю, этого не произойдет, потому что иначе это бы перевернуло весь мир», — отметил он.

Ведущий в связи с этим напомнил о книге американского журналиста Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир» об Октябрьской революции 1917 года, столетие которой мы отмечаем.

После этого зашел разговор, есть ли у Геннадия Зюганова реальные шансы выиграть президентские выборы.

«У коммунистов есть реальная программа, фактически, есть кандидаты в правительство, которое может стать вполне работоспособным», — отметил бывший дипломат Виктор Лизун.

При политологи сошлись во мнении, что по внешнеполитической повестке электорат Зюганова достаточно сильно пресекается с избирателями, которые являются сторонниками действующего президента России Владимира Путина, который, напомним, еще не заявлял, собирается ли он участвовать в выборах 2018 года. При этом, отметили участники дискуссии, по внешнеполитическим вопросах сторонники Зюганова и Путина достаточно сильно расходятся.

«Если мы теряем левый фланг — то мы теряем очень значительную часть наших избирателей», — отметил политолог Дмитрий Абзалов, напомнив, что, например, на Украине коммунистическая партия запрещена, и люди левых взглядов, дорожащие советским прошлым, фактически лишены права голоса.

«В Германии коммунисты участвуют в выборах, а на Украине компартия запрещена, и ничего — вы Украину поддерживаете, — упрекнула Евгения Кудряца ведущая Екатерина Стриженова. — А ведь надо слушать оппонентов, впитывать их идеи, иначе получается, что их просто выкорчевали, как на Украине».

В итоге дискуссия завершилась мирно, все участники пришли к выводу, что между серьезными кандидатами в президенты нет значительных расхождений по основным вопросам, касающимся внешней политики России, и что электорату, традиционно поддерживающему КПРФ, будет за кого отдать свой голос.