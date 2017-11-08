Школьный автобус попал в ДТП в Ярославской области, пострадали 13 детей

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Москва, 8 ноября. Автобус со школьниками столкнулся с грузовиком в Ярославской области. В результате происшествия пострадали 13 детей и водитель.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, в автобусе находились учащиеся школ 120, 200 и 202 из Екатеринбурга в возрасте 14–16 лет. Одна из пострадавших получила перелом костей носа, другая — ушиб шейного позвонка. Обе девочки были направлены в травматологию. Остальные 11 детей проходят медицинское обследование. Водитель автобуса находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Автобус выполнял маршрут Москва — Переславль — Ярославль. Тур по городам Золотого кольца организовала компания «Яроблтур».