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Происшествия
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Происшествия
Школьный автобус попал в ДТП в Ярославской области, пострадали 13 детей
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    Школьный автобус попал в ДТП в Ярославской области, пострадали 13 детей

    19:30  8 Ноября 2017
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    Школьный автобус попал в ДТП в Ярославской области, пострадали 13 детей

    Москва, 8 ноября. Автобус со школьниками столкнулся с грузовиком в Ярославской области. В результате происшествия пострадали 13 детей и водитель.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, в автобусе находились учащиеся школ 120, 200 и 202 из Екатеринбурга в возрасте 14–16 лет. Одна из пострадавших получила перелом костей носа, другая — ушиб шейного позвонка. Обе девочки были направлены в травматологию. Остальные 11 детей проходят медицинское обследование. Водитель автобуса находится в тяжелом состоянии в реанимации.

    Автобус выполнял маршрут Москва — Переславль — Ярославль. Тур по городам Золотого кольца организовала компания «Яроблтур».

    Автор: Катерина Михайлиди
    #дтп #ярославль #автобус #школьники
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