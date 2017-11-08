Экс-депутат Рады о прекращении дипотношений с РФ: Разрыв со здравым смыслом

В Избранное

Москва, 8 ноября. Экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник заявил, что прекращение дипломатических отношений между Украиной и Россией станет «разрывом отношений со здравым смыслом».

Ранее стало известно, что 16 ноября Верховная рада рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса. По инициативе депутата от партии «Блок Петра Порошенко» Ивана Винника, в документ была включена поправка о разрыве официальных дипломатических отношений с РФ и закрытии российских и украинских дипучреждений.

По мнению Олейника, данное предложение в случае внесения в парламент получит поддержку со стороны «патриотических» фракций, которые формируют большинство в Верховной раде.

«Если решение о разрыве дипотношений с РФ будет вынесено на голосование «патриотические» фракции Верховной рады его поддержат. Произойдет полный «разрыв со здравым смыслом» у украинской «майданной» верхушки. Что вряд ли помешает тому же Порошенко и дальше наживаться на своем бизнесе в России», — пишет Олейник в своем Facebook.

Он также напомнил, что все украинские политики родились и выросли в советские годы, прожив много лет в одном государстве с Россией, поэтому прекращение дипломатических отношений между Киевом и Москвой станет «плевком» в собственное прошлое.