Россию не напугать четырьмя истребителями НАТО — военный эксперт

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Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что из-за «растущей самоуверенности» Российской Федерации официальный Лондон направит в Румынию четыре истребителя Typhoon для патрулирования воздушного пространства над Черным морем и подготовит спецподразделение для оперативного реагирования на западных Балканах.

Россию не напугать четырьмя истребителями НАТО, мы контролируем ситуацию, считает эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

«Перед лицом все более самоуверенной России Великобритания заметно активировала свои усилия по обеспечению безопасности Европы, и сегодня я объявляю о новом пакете мер, который доказывает, что мы продолжаем играть ключевую роль в обеспечении европейской безопасности», — подчеркнул командующий вооруженными силами Великобритании.

Так, четыре ударных воздушных судна будут отправлены в Румынию летом 2018 года. Более того, в следующем году будет также сформирован специальный батальон для оперативной реакции на западных Балканах. Британский министр отметил, что 600 солдат НАТО будут готовы оперативно отправиться в регион для поддержания войск, базирующихся в Косово, а также Боснии и Герцеговине.

«Такое агрессивное заявление сделал военный чиновник, который получает за это деньги. Для него раскручивание агрессии в отношении России — это повышение нолей в его денежной ведомости, если можно так сказать. Но нужно понимать, что военный чиновник — не самостоятельный политический деятель, он находится в фарватере всей внешней политики, в том числе и политике военного строительства, которую проводит премьер-министр, исполнительные и законодательные органы Великобритании», — поясняет ситуацию Андрей Кошкин.

По словам военного аналитика, для руководства НАТО и командования вооруженными силами Великобритании подобные «изречения» уже давно стали нормой, однако Российская Федерация к такого рода риторике относилась с «презрением».

«Что касается непосредственно отправки самолетов в Румынию — все подобное перемещение отслеживается нашими компетентными органами. Они учитываются в военной стратегии, и, как сказал наш верховный главнокомандующий, мы довольно успешно реагируем на выпады со стороны Альянса. У российского командования есть четкое понимание того, что наши военные возможности могут полностью купировать любого агрессора, который попытается осуществить вторжение на нашу территорию. На сегодняшний день мы контролируем Североатлантический альянс, мы знаем его возможности и понимаем, что он не представляет экзистенциональной угрозы для России», — продолжает эксперт.

При этом собеседник ФАН отметил, что России нельзя расслабляться и необходимо «держать руку на пульсе» всего происходящего в Европе.

«Как говорится, порох надо держать сухим и быть готовыми симметрично реагировать на все выпады и перемещения техники НАТО. Обидно за то, что англичане наращивают напряжение на Европейском континенте, но при этом мы готовы и отвечаем в соответствии с нашим планом военного строительства. Россию не напугать четырьмя истребителями. Все под контролем», — заключил Андрей Кошкин.

Напомним, Уильямсон сменил на посту министра обороны Майкла Фэллона, который на прошлой неделе подал в отставку. В марте 2019 года Великобритания официально выходит из состава Европейского союза, однако настаивает на том, что ее роль в Североатлантическом альянсе и в обеспечении безопасности Европы останется прежней.