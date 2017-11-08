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США ставят на Аляске перехватчики баллистических ракет в надежде уберечься от КНДР
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    США ставят на Аляске перехватчики баллистических ракет в надежде уберечься от КНДР

    19:13  8 Ноября 2017
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    США ставят на Аляске перехватчики баллистических ракет в надежде уберечься от КНДР

    Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи Джена Джудсона (Jen Judson) US installs final ground-based missile interceptor to counter ICBM threat («США установили еще один наземный перехватчик баллистических ракет на Аляске»), опубликованной информационно-аналитичким интернет-ресурсом DefenseNews.

    Агентство по противоракетной обороне США подтвердило окончание установки наземного перехватчика межконтинентальных баллистических ракет (МБР) в Форт-Грили, штат Аляска. Новая система ПРО предназначена для защиты от межконтинентальных баллистических ракет, запущенных из Северной Кореи и Ирана.

    «Агентство по противоракетной обороне США и компания Boeing установили 44-й перехватчик в одном из бункеров, являющихся частью комплекса противоракетной обороны в Форт-Грили в четверг, 2 ноября», — говорится в заявлении агентства, опубликованном на портале DefenseNews.

    Агентство планировало установить все 44 необходимых перехватчика и привести их в полную готовность реагировать на угрозы к концу 2017 года.

    Это был важный год для наземных систем противоракетной обороны США, так как они впервые были подвергнуты испытаниям с межконтинентальными баллистическими ракетами в мае этого года. В результате наземные системы ПРО оказались способны полностью уничтожить угрозу. Предыдущие испытания проводились с мишенями в виде баллистических ракет средней дальности, которые приближались к скоростям МБР.

    Новая система предназначена для защиты от межконтинентальных баллистических ракет

    За долгожданными испытаниями последовал ряд успехов и неудач. Проблема с так называемым экзо-атмосферным автоматом уничтожения (Exoatmospheric Kill Vehicle) перехватчика, который предназначен для ликвидации целей при скоростных столкновениях после отделения от ракеты-носителя, стала серьезным испытанием для всей программы.

    Испытания и установка всех 44 наземных перехватчиков сегодня в приоритете, поскольку Северная Корея продолжает увеличивать как частоту, так и мощность своих ядерных испытаний, а враждебная риторика страны по отношению к Соединенным Штатам становится более агрессивной и воинственной.

    Пентагон и Агентство по ПРО Соединенных Штатов в последние месяцы неоднократно подчеркивали важность установки более 44 перехватчиков. В сентябре Пентагон предложил направить 136 млн долларов на дальнейшее увеличение количества наземных перехватчиков (с 44 до 64) на новом ракетном поле в Форт-Грили. 

    6 ноября Белый дом подал дополнительный бюджетный запрос на 18 декабря 2018 года, в котором запросил предоставить дополнительное финансирование для увеличения количества наземных перехватчиков на 20 штук, а также для создания дополнительного ракетного поля на Аляске.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #пентагон #иран #про #аляска #америка #вашингтон #ракеты #еверная корея #форт-грили
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