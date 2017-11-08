Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Водитель Hyundai сбил девочку на пешеходном переходе в Подмосковье
Украина
Украинцы добились переименования улицы, названной в честь офицера СС
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Украинцы добились переименования улицы, названной в честь офицера СС

    19:04  8 Ноября 2017
    47

    Украинцы добились переименования улицы, названной в честь офицера СС

    Киев, 8 ноября. Львовский апелляционный суд удовлетворил иск жителя Калуша (Ивано-Франковская область) Николая Вороняка, который потребовал переименовать улицу, названную в честь офицера дивизии СС «Галичина» Дмитрия Палиива. Об этом в среду заявил глава украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

    «Львовский апелляционный суд поддержал иск жителя Калуша Николая Вороняка о признании противоправным и отменил решение калушского горсовета о переименовании улицы в честь гауптштурмфюрера дивизии СС «Галичина» Дмитрия Палиива», — пишет он в Facebook.

    В 2016 году власти города Калуша в рамках исполнения закона о декоммунизации переименовали улицу имени советского генерала Ивана Черняховского в честь Дмитрия Палиива. Напомним, что украинская дивизия СС «Галитчина» входила в состав войск нацистской Германии и воевала с советской армией, а также совершала преступления против мирного населения.

     

    Автор: Геннадий Плющев
    #украина #переименование #улица #галичина #сс #калуша
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин и глава Вьетнама на саммите АТЭС сделают совместное заявление по безопасности

        Путин и глава Вьетнама на саммите АТЭС сделают совместное заявление по безопасности

        17:39   8 Ноября 2017
        116
        Саакашвили устроил истерику на трибуне Майдана: «Твари, антиукраинские сволочи, уроды!»

        Саакашвили устроил истерику на трибуне Майдана: «Твари, антиукраинские сволочи, уроды!»

        13:05   8 Ноября 2017
        3174
        Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

        Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

        9:50   8 Ноября 2017
        1533
        В Совфеде предостерегли Украину от разрыва дипотношений с Россией

        В Совфеде предостерегли Украину от разрыва дипотношений с Россией

        9:48   8 Ноября 2017
        10413