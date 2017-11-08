Украинцы добились переименования улицы, названной в честь офицера СС

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Киев, 8 ноября. Львовский апелляционный суд удовлетворил иск жителя Калуша (Ивано-Франковская область) Николая Вороняка, который потребовал переименовать улицу, названную в честь офицера дивизии СС «Галичина» Дмитрия Палиива. Об этом в среду заявил глава украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

«Львовский апелляционный суд поддержал иск жителя Калуша Николая Вороняка о признании противоправным и отменил решение калушского горсовета о переименовании улицы в честь гауптштурмфюрера дивизии СС «Галичина» Дмитрия Палиива», — пишет он в Facebook.

В 2016 году власти города Калуша в рамках исполнения закона о декоммунизации переименовали улицу имени советского генерала Ивана Черняховского в честь Дмитрия Палиива. Напомним, что украинская дивизия СС «Галитчина» входила в состав войск нацистской Германии и воевала с советской армией, а также совершала преступления против мирного населения.