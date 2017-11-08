Пограничники обнаружили трубопровод для контрабанды спирта на молдавско-украинской границе

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Киев, 8 ноября. Украинские и молдавские пограничники обнаружили в Винницкой области трубопровод, предназначенный для контрабанды спирта. Об этом сообщили в среду представители Госпогранслужбы Украины.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Козлов (на участке молдавско-украинской границе). Общая длина трубопровода составляет около 960 метров. Как передает издание «Аргументы и факты», он был прикопан на глубине 30 сантиметров.

«Обычно такие конструкции трубопроводов злоумышленники используют для незаконного перемещения спирта через государственную границу… «Дельцы» использовать трубопровод не успели, однако, по результатам совместной работы сторонами был признан факт подготовки к противоправной деятельности», — указано в заявлении ведомства.

Ранее стало известно о том, что МВД Украины хочет увеличить число пограничных подразделений на границе с РФ.