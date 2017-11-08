Все козыри на стороне России: эксперт не видит преград для «Северного потока-2»

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Москва, 8 ноября. У Брюсселя практически нет шансов остановить строительство газопровода «Северный поток-2». «Все козыри» на стороне России, заявил руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.

Пасечник обратил внимание, что Еврокомиссия пытается получить мандат на ведение переговоров по строительству «Северного потока-2» от всех стран ЕС. Однако это возможно только с согласия «Газпрома». Кроме того, Брюссель в своих решениях старается ориентироваться на Вашингтон.

«По сути никаких ограничений по проекту озвучено не было, что наоборот должно стать стимулом для партнеров «Газпрома» смелее инвестировать в новую газопроводную систему», — заметил эксперт.

Он добавил, что даже частные претензии отдельных стран, например Дании, легко решаемы без сильного вреда для бюджета и сроков строительства проекта.