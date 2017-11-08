Сирия: сирийский экономист рассказал ФАН о перспективах восстановления нефтегазовой инфраструктуры САР

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Специальный корреспондент ФАН в обсудил с сирийским экономистом Башаром Мерхеджом перспективы восстановления инфраструктуры нефтегазовой промышленности Сирии.

Не секрет, что основой сирийской экономики является добыча нефти и газа, и без этого сектора правительство Башара Асада не сможет восстановить разрушенную в ходе войны страну. Однако за несколько лет активных боевых действий сильно пострадали от боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ) и нефтегазовые месторождения Сирии, а также предприятия по добыче и переработке.

Так после захвата силами террористической группировки территорий провинций Хама, Хомс и Дейр эз-Зор в руках ИГ1 (запрещено в РФ) оказались практически все месторождения, которые оно использовало для финансовой подпитки своей запрещенной организации.

Но при поддержке Воздушно-космических сил России сирийским правительственным войскам на сегодняшний день удалось вернуть контроль над многими объектами нефтегазовой инфраструктуры. В частности, сейчас силы Башара Асада уже контролируют крупные нефтяные поля «Аш-Шаир» и «Ас-Сафих», крупные газовые поля «Хайян», «Дебайсин», «Арак», «Наджиб», «Твенан», а также нефтенасосные станции в провинции Дейр-эз-Зор.

Теперь, когда борьба с «Исламским государством»1 (запрещено в РФ) подходит к своему логическому завершению, перед официальным Дамаском стоит сложная задача восстановить деятельность нефтегазовой промышленности Сирии.

Сирийский экономист Башар Мерхедж рассказал специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН), что восстановить пострадавшую в ходе войны нефтегазовую инфраструктуру можно с привлечением иностранных инвесторов:

«Привлечь иностранных инвесторов можно разными путями, но в основном это дело возлагается на правительство. Правительство для привлечения инвестора должно выпустить несколько законов для упрощения инвестиций. Это главное. Еще, конечно же, необходимо обеспечить безопасность как компаниям-инвесторам, так и их сотрудникам, а также нефтегазовым месторождениям».

Башар Мерхедж отметил, что до войны сирийское правительство активно занималось упрощением законов для привлечения инвесторов:

«Для начала изменили закон об инвестициях в 2007 году: освободили инвестора от налогов на ввоз собственного оборудования и снизили налог на количество созданных рабочих мест. Чем больше рабочих мест, тем меньшие налоги платит иностранная компания инвестора. Был еще один аспект, позволяющий иметь инвесторам право на собственность некоторых объектов».

Сирийский экономист объяснил, что на территории Сирии располагается самый большой процент газовых месторождений на всем Ближнем Востоке:

«По данным немецкого центра исследований «Фидель», в 2008 году Сирия занимала 42 место по количеству газа на территории. Но, по последним данным некоторых компаний и новым возможностям поиска нефти и газа, выяснилось, что в Сирии очень много не выявленных месторождений. В САР, по данным исследованиям, находиться наибольшее число таких месторождений по сравнению со всем Ближним Востоком. Конечно же, на сегодняшний день из-за войны и нестабильности очень сложно уточнить точное местонахождение этих запасов».

Однако, по словам Башара Мерхеджа, сирийское правительство все же смогло провести несколько исследований на подконтрольных и безопасных территориях — в Карре, Баньясе и на сирийском побережье, нашли месторождения в сирийской пустыне:

«Есть два варианта: либо правительство Сирии само займется реконструкцией нефтегазовых станций, либо же оно позволит инвесторам войти в этот аспект. Недавно в Сирии проходила конференция по инвестициям под названием «Будущее Сирии». На ней было представлено три проекта для инвестиций по газу в городе Хомс, и еще несколько проектов для инвестиций на сирийском побережье».

Эксперт напомнил, что, как неоднократно говорили сирийские министры и политики, а также и сам президент Башар Асад, приоритет будет отдан тем странам, которые помогали народу Сирии в этой войне:

«Сейчас Россия уже инвестирует в самый большой проект по фосфатам в сирийской пустыне. Плюс некоторые компании наших арабских союзников, которые тоже начали свои инвестиции в сфере фосфата в Сирии».

1 Организация запрещена на территории РФ.