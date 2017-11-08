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Политика
Литва призвала Венгрию не мешать сближению Украины и ЕС
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    Литва призвала Венгрию не мешать сближению Украины и ЕС

    19:17  8 Ноября 2017
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    Литва призвала Венгрию не мешать сближению Украины и ЕС

    Вильнюс, 8 ноября. Депутаты сейма Литвы во главе с экс-премьером страны Андрюсом Кубилюсом обратились к Венгрии с призывом не мешать сближению Украины и Евросоюза.

    «Мы неприятно удивлены и даже шокированы ультимативными заявлениями правительства (Венгрии. — Прим. ФАН.) с угрозами заблокировать сближение Украины с ЕС или НАТО, если Украина не изменит по желанию Венгрии свой новый закон об образовании», — цитирует литовских депутатов «Парламентская газета».

    В Вильнюсе считают, что такие условия «категорически неприемлемы».

    Литва призвала Венгрию не мешать сближению Украины и ЕС

    Напомним, ранее власти Венгрии наложили вето на проведение саммита Украина — НАТО в декабре после того, как украинский президент Петр Порошенко подписал закон, который запрещает преподавать в школах на всех языках, кроме украинского.

    Ранее в Литве презентовали программу финансовой поддержки Украины со стороны ЕС.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #украина #нато #ес #венгрия #литва
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