Замглавы МИД РФ обсудил с послом США Сирию, Украину и КНДР

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Москва, 8 ноября. Заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов обсудил с послом США в РФ Джоном Хантсманом ситуацию в Сирии, на Украине и на Корейском полуострове. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

В ходе переговоров дипломаты обсудили взаимодействие России и США в ООН, уделив особое внимание вопросам противодействия терроризму. Кроме того, Гатилов и Хантсман обсудили урегулирование конфликтов в Сирии, Донбассе и на Корейском полуострове.

Стоит отметить, что новый посол США в России Джон Хантсман прибыл в Москву 2 октября. 3 октября в Кремле прошла церемония вручения президенту Владимиру Путину верительных грамот новыми послами в РФ из 20 государств, в том числе из США. В ходе церемонии Хантсман заявил, что намерен работать над восстановлением доверия между Москвой и Вашингтоном.