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Политика
Замглавы МИД РФ обсудил с послом США Сирию, Украину и КНДР
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    Замглавы МИД РФ обсудил с послом США Сирию, Украину и КНДР

    19:18  8 Ноября 2017
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    Замглавы МИД РФ обсудил с послом США Сирию, Украину и КНДР

    Москва, 8 ноября. Заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов обсудил с послом США в РФ Джоном Хантсманом ситуацию в Сирии, на Украине и на Корейском полуострове. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

    В ходе переговоров дипломаты обсудили взаимодействие России и США в ООН, уделив особое внимание вопросам противодействия терроризму. Кроме того, Гатилов и Хантсман обсудили урегулирование конфликтов в Сирии, Донбассе и на Корейском полуострове.

    Стоит отметить, что новый посол США в России Джон Хантсман прибыл в Москву 2 октября. 3 октября в Кремле прошла церемония вручения президенту Владимиру Путину верительных грамот новыми послами в РФ из 20 государств, в том числе из США. В ходе церемонии Хантсман заявил, что намерен работать над восстановлением доверия между Москвой и Вашингтоном.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сша #сирия #посол #гатилов #хантсман
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