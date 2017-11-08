Сирия сегодня: САА окружили последний бастион ИГ, РФ поддерживает создание делегации от оппозиции

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Сирия, 8 ноября. Сирийская армия окружила последний оплот джихадистов в Абу Кемале; в Сети появились кадры со встречи сирийских и иракских правительственных сил на границе провинции Дейр-эз-Зор и Анбар; Россия поддерживает стремления Эр-Рияда по формированию единой оппозиционной делегации.Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Россия за формирования единой делегации оппозиции

Москва поддерживает усилия Саудовской Аравии в формировании единой делегации от сирийской оппозиции, которая должна будет принять участие в переговорах в Женеве, сообщает пресс-служба МИД России.

По данным российского внешнеполитического ведомства, в среду, 8 ноября, по инициативе Эр-Рияда состоялся телефонный разговор специального представителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаила Богданова с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем Аль-Джубейром.

Глава внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии в ходе беседы с представителем РФ поделился оценками и соображениями по ситуации в Сирийской Арабской Республике (САР), Йемене и Ливане. В свою очередь Михаил Богданов выразил поддержку стремлению Эр-Рияда по созданию единой делегации, которая представит оппозицию на переговорах в женевском формате.

ВВС САР ответили на вчерашний обстрел Дамаска

По меньшей мере, 10 авиаударов нанесли ВВС Сирии по радикальным исламистам, укрывающимся за пределами Дамаска, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Тяжелый воздушный обстрел идет в ответ за атаку сирийской столицы из минометов и ракет, которую боевики открыли по Дамаску накануне.

Сирийские военные самолеты нанесли удары по позициям и ракетным установкам повстанческой группировки, известной как «Фейлак ар-Рахман», а также по «Джебхат ан-Нусре»1 (террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) в районах Джобар и Хараста к востоку и северу от Дамаска.

В ходе вчерашней ракетной атаки повстанцев на центр Дамаска погибли не менее шести мирных жителей, еще десятки людей получили ранения.

Также сирийское информагентство SANA сообщает о новой атаке террористов. По имеющейся информации, боевики, укрывающиеся в восточных пригородах сирийской столицы, открыли огонь по кварталам Аш-Шагур, Джарамана и Дахият-Асад. Есть пострадавшие.

В Сети появились кадры встречи САА и иракских ВС

Сегодня бойцы Сирийской арабской армии (САА) и их союзники встретились с иракскими вооруженными силами на границе провинций Дейр-эз-Зор и Анбар, передает корреспондент ливанского информагентства Al-Masdar.

Официальное медиа-крыло «Хезболлы» опубликовало видеозапись встречи бойцов армии Башара Асада и их союзников с с иракскими «Хашд аль-Шааби» («Популярные мобилизационные подразделения»).

При поддержке Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) и отрядов «Хезболлы» сирийская армия на этой неделе смогла отбить у террористов нефтяное месторождение Акаш на оси Дейр-эз-Зор — Анбар, расположенное в 30 км от Абу-Кемаля.

Со времени достижения нефтяных месторождений Акаш правительственные войска совместно с союзниками вошли в Абу-Кемаль из иракского пограничного города Аль-Каим, в результате чего экстремисты «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) оказались под ударом.

Кроме того, по последним данным, сирийская армия полностью окружила террористов в Абу-Кемале.

1 Организация запрещена на территории РФ.