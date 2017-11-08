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Сирия сегодня: САА окружили последний бастион ИГ, РФ поддерживает создание делегации от оппозиции
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    Сирия сегодня: САА окружили последний бастион ИГ, РФ поддерживает создание делегации от оппозиции

    20:13  8 Ноября 2017
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    Сирия сегодня: ВВС САР атаковали террористов под Дамаском, РФ поддерживает создание делегации от оппозиции

    Сирия, 8 ноября. Сирийская армия  окружила последний оплот джихадистов в Абу Кемале; в Сети появились кадры со встречи сирийских и иракских правительственных сил на границе провинции Дейр-эз-Зор и Анбар; Россия поддерживает стремления Эр-Рияда по формированию единой оппозиционной делегации.Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Россия за формирования единой делегации оппозиции

    Москва поддерживает усилия Саудовской Аравии в формировании единой делегации от сирийской оппозиции, которая должна будет принять участие в переговорах в Женеве, сообщает пресс-служба МИД России.

    По данным российского внешнеполитического ведомства, в среду, 8 ноября, по инициативе Эр-Рияда состоялся телефонный разговор специального представителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаила Богданова с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем Аль-Джубейром.

    Глава внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии в ходе беседы с представителем РФ поделился оценками и соображениями по ситуации в Сирийской Арабской Республике (САР), Йемене и Ливане. В свою очередь Михаил Богданов выразил поддержку стремлению Эр-Рияда по созданию единой делегации, которая представит оппозицию на переговорах в женевском формате.

    Россия за формирования единой делегации оппозиции

    ВВС САР ответили на вчерашний обстрел Дамаска

    По меньшей мере, 10 авиаударов нанесли ВВС Сирии по радикальным исламистам, укрывающимся за пределами Дамаска, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

    Тяжелый воздушный обстрел идет в ответ за атаку сирийской столицы из минометов и ракет, которую боевики открыли по Дамаску накануне.

    Сирийские военные самолеты нанесли удары по позициям и ракетным установкам повстанческой группировки, известной как «Фейлак ар-Рахман», а также по «Джебхат ан-Нусре»1 (террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) в районах Джобар и Хараста к востоку и северу от Дамаска.

    В ходе вчерашней ракетной атаки повстанцев на центр Дамаска погибли не менее шести мирных жителей, еще десятки людей получили ранения.

    Также сирийское информагентство SANA сообщает о новой атаке террористов. По имеющейся информации, боевики, укрывающиеся в восточных пригородах сирийской столицы, открыли огонь по кварталам Аш-Шагур, Джарамана и Дахият-Асад. Есть пострадавшие.

    ВВС САР ответили на вчерашний обстрел Дамаска

    В Сети появились кадры встречи САА и иракских ВС

    Сегодня бойцы Сирийской арабской армии (САА) и их союзники встретились с иракскими вооруженными силами на границе провинций Дейр-эз-Зор и Анбар, передает корреспондент ливанского информагентства Al-Masdar.

    Официальное медиа-крыло «Хезболлы» опубликовало видеозапись встречи бойцов армии Башара Асада и их союзников с с иракскими «Хашд аль-Шааби» («Популярные мобилизационные подразделения»).

    При поддержке Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) и отрядов «Хезболлы» сирийская армия на этой неделе смогла отбить у террористов нефтяное месторождение Акаш на оси Дейр-эз-Зор — Анбар, расположенное в 30 км от Абу-Кемаля.

    Со времени достижения нефтяных месторождений Акаш правительственные войска совместно с союзниками вошли в Абу-Кемаль из иракского пограничного города Аль-Каим, в результате чего экстремисты «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) оказались под ударом.

    Кроме того, по последним данным, сирийская армия полностью окружила террористов в Абу-Кемале.

    Бойцы Сирийской арабской армии (САА) и их союзники встретились с иракскими вооруженными силами

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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