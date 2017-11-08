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Украина
Суд арестовал квартиру Авакова-младшего
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    Суд арестовал квартиру Авакова-младшего

    18:45  8 Ноября 2017
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    Суд арестовал квартиру Авакова-младшего

    Киев, 8 ноября. Соломенский районный суд украинской столицы принял решение об аресте квартиры сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Об этом журналистам рассказал глава специализированной антикоррупционной прокуратуры страны Владимир Кривенко.

    Кроме того, была арестована недвижимость бывшего заместителя главы МВД Сергея Чеботаря и украинского бизнесмена Владимира Литвина, которые также являются фигурантами громкого дела о растрате.

    «У Авакова квартира арестована», — цитирует слова Кривенко ТАСС.

    Как сообщало издание «Ридус», Аваков-младший был отпущен на свободу под личное обязательство. Кроме того, ему на ногу надели электронный браслет.

    Напомним, ранее стало известно о том, что сын министра внутренних дел Украины Александр Аваков пообещал доказать в суде «абсурдность» предъявленных ему обвинений.

    Автор: Алексей Громов
    #аваков
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