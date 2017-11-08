Путин встретится с Дутерте на полях АТЭС

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Москва, 8 ноября. Российский лидер Владимир Путин встретится с главой Филиппин Родриго Дутерте во вьетнамском Дананге на полях саммита форума Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС). Как сообщили в пресс-службе президента РФ, встреча состоится 10 ноября.

«Предполагается, что в ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы региональной повестки дня, в том числе в контексте председательства Филиппин в АСЕАН», — сообщили в Кремле.

В пресс-службе также отметили, что в этом году в связи с 50-летием основания АСЕАН на полях саммита АТЭС впервые пройдет диалог лидеров двух организаций.