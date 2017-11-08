Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль
Политика
Путин встретится с Дутерте на полях АТЭС
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин встретится с Дутерте на полях АТЭС

    22:00  8 Ноября 2017
    256

    Путин встретится с Дутерте на полях АТЭС

    Москва, 8 ноября. Российский лидер Владимир Путин встретится с главой Филиппин Родриго Дутерте во вьетнамском Дананге на полях саммита форума Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС). Как сообщили в пресс-службе президента РФ, встреча состоится 10 ноября.

    «Предполагается, что в ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы региональной повестки дня, в том числе в контексте председательства Филиппин в АСЕАН», — сообщили в Кремле.

    В пресс-службе также отметили, что в этом году в связи с 50-летием основания АСЕАН на полях саммита АТЭС впервые пройдет диалог лидеров двух организаций.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #путин #дутерте #асеан
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

        Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

        23:12   8 Ноября 2017
        55
        Путин и глава Вьетнама на саммите АТЭС сделают совместное заявление по безопасности

        Путин и глава Вьетнама на саммите АТЭС сделают совместное заявление по безопасности

        17:39   8 Ноября 2017
        1166
        Саакашвили устроил истерику на трибуне Майдана: «Твари, антиукраинские сволочи, уроды!»

        Саакашвили устроил истерику на трибуне Майдана: «Твари, антиукраинские сволочи, уроды!»

        13:05   8 Ноября 2017
        6381
        Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

        Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

        9:50   8 Ноября 2017
        2515