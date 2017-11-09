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Политика
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Россия
Заместитель Шойгу заявил, что Россия стала мировым лидером по количеству танков
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    Заместитель Шойгу заявил, что Россия стала мировым лидером по количеству танков

    10:15  9 Ноября 2017
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    Заместитель Шойгу заявил, что Россия стала мировым лидером по количеству танков

    Москва, 9 ноября. Заместитель министра обороны России Сергея Шойгу Дмитрий Булгаков отметил, что Россия лидирует по количеству танков, БМП и реактивных систем залпового огня.

    Заместитель Шойгу сообщил журналистам, что в течение пятилетки с 2012 по 2017 год войска получили свыше 25 тысяч единиц новой бронетехники, автомобилей, а также четыре тысячи единиц ракетно-артиллерийского вооружения. Это позволило Российской Федерации занять лидирующее положение в мире по количеству подобной техники.

    За указанный период времени на вооружение было принято порядка 80 образцов современной техники, на настоящий момент доля подобных образцов в армейской номенклатуре превышает 50 процентов, подчеркнул Дмитрий Булгаков.

    Заместитель министра обороны Юрий Борисов рассказал, что военное ведомство РФ заключило контракт на поставку 100 новейших танков Т-14 «Армата». Первые поставки ожидаются в ближайшее время, контракт предусматривает поступление тяжелой бронетехники в ВС до 2020 года.

    Заместитель Шойгу заявил, что Россия стала мировым лидером по количеству танков

    Автор: Алексей Громов
    #сергей шойгу #армата #т-14 #танки #лидер
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