Заместитель Шойгу заявил, что Россия стала мировым лидером по количеству танков

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Москва, 9 ноября. Заместитель министра обороны России Сергея Шойгу Дмитрий Булгаков отметил, что Россия лидирует по количеству танков, БМП и реактивных систем залпового огня.

Заместитель Шойгу сообщил журналистам, что в течение пятилетки с 2012 по 2017 год войска получили свыше 25 тысяч единиц новой бронетехники, автомобилей, а также четыре тысячи единиц ракетно-артиллерийского вооружения. Это позволило Российской Федерации занять лидирующее положение в мире по количеству подобной техники.

За указанный период времени на вооружение было принято порядка 80 образцов современной техники, на настоящий момент доля подобных образцов в армейской номенклатуре превышает 50 процентов, подчеркнул Дмитрий Булгаков.

Заместитель министра обороны Юрий Борисов рассказал, что военное ведомство РФ заключило контракт на поставку 100 новейших танков Т-14 «Армата». Первые поставки ожидаются в ближайшее время, контракт предусматривает поступление тяжелой бронетехники в ВС до 2020 года.