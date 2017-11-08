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МИД РФ: Москва поддерживает Эр-Рияд в создании единой делегации оппозиции Сирии
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    МИД РФ: Москва поддерживает Эр-Рияд в создании единой делегации оппозиции Сирии

    18:28  8 Ноября 2017
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    МИД РФ: Москва поддерживает Эр-Рияд в создании единой делегации оппозиции Сирии

    Москва, 8 ноября. Россия поддерживает усилия Саудовской Аравии по формирования единой делегации оппозиции Сирии для участия на переговорах в Женеве. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

    По данным ведомства, 8 ноября по инициативе саудовской стороны состоялся телефонный разговор специального представителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаила Богданова с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем Аль-Джубейром.

    В ходе беседы глава внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии поделился оценками и соображениями по ситуации в Сирии, Йемене и Ливане. В свою очередь замглавы МИД РФ выразил поддержку усилиям Саудовской Аравии по созданию единой делегации сирийской оппозиции для участия в переговорном процессе в Женеве.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сирия #мид рф #саудовская аравия
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