Машину российских туристов закидали камнями в Тбилиси

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Тбилиси, 8 ноября. В Грузии неизвестные атаковали автомобиль с российскими туристами.

На машину с гражданами России местные жители напали во вторник вечером в районе парка у горы Мтацминда в Тбилиси, сообщает грузинская телекомпания «Рустави 2». Автомобиль гостей Грузии закидали булыжниками. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. В то же время у машины, закиданной камнями, выбиты боковые и задние стекла, уточняет «URA.RU».

Сообщается, что сами российские туристы отказались от каких-либо претензий и заявили, что скоро намерены покинуть Грузию.

Напомним, в настоящее время россиянам, чтобы посетить Грузию, не нужна виза. Для граждан Грузии, собирающихся в РФ, этот документ необходим.