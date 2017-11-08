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Дамаск: боевики обстреляли несколько кварталов столицы Сирии
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    Дамаск: боевики обстреляли несколько кварталов столицы Сирии

    18:24  8 Ноября 2017
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    Дамаск: боевики обстреляли несколько кварталов столицы Сирии

    Дамаск, 8 ноября. Террористы подвергли ракетному обстрелу три квартала Дамаска.

    Сирийское информационное агентство «САНА» сообщает, что террористы, обосновавшиеся в восточных пригородах Дамаска, открыли сегодня огонь по кварталам Аш-Шагур, Джарамана и Дахият-Асад. В последнем разорвались не менее пяти реактивных снарядов, один человек получил ранения, повреждены несколько зданий.

    В Аш-Шагуре пострадали два мирных жителя. В квартале Джарамана повреждения получили городские строения и автомобили.

    Отмечается, что накануне боевики также нарушили установленный в регионе режим прекращения огня, в результате обстрела погибло несколько человек.

    Дамаск: боевики обстреляли несколько кварталов столицы Сирии

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #обстрел #дамаск #боевики
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