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Россия стала обладательницей самой крупной танковой армии в мире
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    Россия стала обладательницей самой крупной танковой армии в мире

    18:30  8 Ноября 2017
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    Россия стала обладательницей самой крупной танковой армии в мире

    Москва, 8 ноября. Российские Вооруженные силы вышли на первое место по количеству танков и других видов бронетехники. Об этом в среду заявил заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков на встрече с журналистами.

    По его словам, за последние пять лет предприятия ВПК поставили в армию свыше 25 тыс.единиц бронетанковой и автомобильной техники, а также 4 тыс.единиц ракетно-артиллерийского вооружения, передает «Свободная пресса».

    Россия стала обладательницей самой крупной танковой армии в мире

    Кроме того, с 2012 года в армию было передано более 80 новейших образцов вооружения. Таким образом,  доля современного оружия в армии за пять лет выросла в четыре раза.

    Как передает Утро.ру, основу танкового парка России по-прежнему составляют Т-72, Т-64 и Т-80. Что касается Т-90, то их в Вооруженных силах насчитывается 550 единиц, из которых 200 единиц находятся на хранении. Часть этих танков планируется оборудовать более мощной пушкой, системой управления огнем «Калина» и более современной динамической защитой.

    Автор: Геннадий Плющев
    #россия #армия #бронетехника #танки #лидерство
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