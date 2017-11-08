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Слуцкий встретился с руководством ЦСКА
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    Слуцкий встретился с руководством ЦСКА

    18:23  8 Ноября 2017
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    Слуцкий встретился с руководством ЦСКА

    Москва, 8 ноября. Наставник «Халл Сити» Леонид Слуцкий посетил Москву и встретился с генеральным директором ЦСКА Романом Бабаевым, сообщает «Советский Спорт».

    Встреча Леонида Слуцкого и Романа Бабаева произошла в ресторане одной из гостиниц Москвы. Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год, под его руководством «армейцы» трижды выиграли чемпионат страны, два раза Кубок и Суперкубок России. После ухода из ЦСКА бывший тренер сборной России уехал в Англию, где спустя полгода возглавил «Халл Сити» — клуб, вылетевший по итогам прошлого сезона из элиты местного футбола.

    Слуцкий встретился с руководством ЦСКА

    Автор: Константин Тихов
    #слуцкий #цска
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