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Сирия новости 8 ноября 19.30: САА при поддержке ВКС РФ окружила Абу Кемаль, трасса Итрия – Ханассер зачищена от «Ан-Нусры»
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    Сирия новости 8 ноября 19.30: САА при поддержке ВКС РФ окружила Абу Кемаль, трасса Итрия – Ханассер зачищена от «Ан-Нусры»

    19:30  8 Ноября 2017
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    Сирия новости 8 ноября 19.30: САА при поддержке ВКС РФ окружила Абу Кемаль, трасса Итрия – Ханассер зачищена от «Ан-Нусры»

    Сирия, 8 ноября. САА при поддержке ВКС РФ достигла Абу Кемаля и начала штурм города, трасса Итрия – Ханассер зачищена от радикалов «Ан-Нусры», «Джейш аль-Ислам» и «Ахрар аш-Шам» объединись для масштабного наступления в Восточной Гуте. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: обеспечили продвижение ВКС РФ к Абу Кемалю, поддерживают САА в Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, при поддержке ВКС РФ окружили Абу Кемаль, ведут бои с «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

    «Исламское государство»: окружено в Абу Кемале.

    «Тахрир аш-Шам»: атакует «Нур ад-Дин аз-Зенки» в Алеппо.

    «Джейш аль-Ислам»: объединилась с «Ахрар аш-Шам» в Восточной Гуте.

    Курды: продвигаются к городу Аль-Бусейра в Дейр-эз-Зоре.

    Сирия новости 8 ноября 19.30: САА при поддержке ВКС РФ окружила Абу Кемаль, трасса Итрия – Ханассер зачищена от «Ан-Нусры»

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 8 ноября 19.30: САА при поддержке ВКС РФ окружила Абу Кемаль, трасса Итрия – Ханассер зачищена от «Ан-Нусры»

    Информационное агентство Damascus Now передает на своей странице в Facebook (@dimashq.now), что группировка «Джейш аль-Ислам» объединила усилия с «Ахрар аш-Шам». На данный момент незаконные формирования сосредотачивают военную технику и перебрасывают боевиков в район населенного пункта Хараста для масштабного наступления на территории Восточной Гуты.

    Артиллерия Сирийской арабской армии (САА) ведет обстрел укрепрайонов боевиков радикальной оппозиции в окрестностях населенных пунктов Хамурия и Хизза. По данным местного источника в социальной сети Twitter (@now_damascus), в этом же районе интенсивные удары по позициям боевиков наносят сирийские ВВС.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 8 ноября 19.30: САА при поддержке ВКС РФ окружила Абу Кемаль, трасса Итрия – Ханассер зачищена от «Ан-Нусры»

    В провинции Алеппо продолжаются столкновения между «Тахрир аш-Шам» и «Нур ад-Дин аз-Зенки». Информационное агентство Yarmouk News пишет в своем Twitter (@newsyarmouk), что бои между радикальными формированиями зафиксированы недалеко от поселений Дарат Изза и Хан аль-Асаль на западе региона. По данным военных источников, «Тахрир аш-Шам» пришлось перебросить подкрепление из провинции Идлиб. Отмечается, что в противостоянии обе стороны несут значительные потери.

    Ранее сообщалось, что сторонники «Джебхат ан-Нусры»1 ведут обстрел расположений правительственных войск недалеко от населенных пунктов Хан-Туман, Лерамун и Кафр Хамра.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 8 ноября 19.30: САА при поддержке ВКС РФ окружила Абу Кемаль, трасса Итрия – Ханассер зачищена от «Ан-Нусры»

    Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ достигла сирийско-иракской границы, передает информационное агентство Damascus Now в своем Twitter (@now_damascus). Военный Telegram-канал (@UnitedNetworksFSNN) пишет, что таким образом правительственные войска Сирии и союзные силы полностью окружили террористов «Исламского государства»1 в городе Абу Кемаль. По данным автора публикации, союзники начали штурм стратегического населенного пункта.

    В это время Демократические силы Сирии (SDF) продвигаются к населенному пункту Аль-Бусейра, расположенному к северу от Меядина. Об этом сообщает в своем Twitter-аккаунте (@Hammurabi_News) один из источников в провинции Дейр-эз-Зор.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 8 ноября 19.30: САА при поддержке ВКС РФ окружила Абу Кемаль, трасса Итрия – Ханассер зачищена от «Ан-Нусры»

    Местный источник в социальной сети Twitter (@piosawaratown) сообщает, что над западной частью провинции Даръа замечены сирийские самолеты-разведчики.

    170 жителей района Аль-Балад административного центра провинции Даръа смогли вернуться в свои дома, передает один из источников в своем микроблоге в Twitter (@snacksyrian1). По данным автора публикации, ранее люди временно находились в поселении Мараба.

    Ранее сообщалось, что в населенный пункт Эт-Тайиба провинции Даръа была доставлена гуманитарная помощь от ООН. 117 тонн продуктов питания и медикаментов прибыли в поселение в сопровождении российской военной полиции.

    Провинция Ракка

    Сирия новости 8 ноября 19.30: САА при поддержке ВКС РФ окружила Абу Кемаль, трасса Итрия – Ханассер зачищена от «Ан-Нусры»

    В административный центр провинции Ракка было доставлено 46 единиц строительной техники для проведения работ по реконструкции населенного пункта. Об этом сообщает местный Telegram-канал (@UnitedNetworksFSNN).

    Напомним, город Ракка был освобожден от террористов «Исламского государства» бойцами Демократических сил Сирии (SDF) при военной и финансовой поддержке международной коалиции, возглавляемой США. В результате обстрелов зон дисклокации исламистов силами бойцов курдского ополчения, а также авианалетов ВВС антитеррористического альянса, 80 процентов города превращено в руины.  

    Провинция Хама

    Сирия новости 8 ноября 19.30: САА при поддержке ВКС РФ окружила Абу Кемаль, трасса Итрия – Ханассер зачищена от «Ан-Нусры»

    Боевики «Джейш аль-Изза» контратакуют Сирийскую арабскую армию (САА) в районе деревни Балиль, передает один из источников в социальной сети Twitter (@OrientNews). По данным автора публикации, солдаты армии САР при поддержке ВКС РФ отразили нападение сторонников «Джебхат ан-Нусры». На данный момент столкновения между противниками в окрестностях поселения продолжаются.  

    Военный Telegram-канал (@hosienmortadapressnew) сообщает, что трасса Итрия – Ханассер зачищена от радикальных исламистов коалиции «Тахрир аш-Шам». По данным автора публикации, правительственные войска отбросили боевиков «Ан-Нусры» на 15 километров от так называемой «Дороги жизни».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #курды #исламское государство #саа #дейр-эз-зор #ракка #даръа #абу кемаль
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