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#Соцсети
Лидер «Ленинграда» пожаловался на новый iPhone X
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    Лидер «Ленинграда» пожаловался на новый iPhone X

    18:25  8 Ноября 2017
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    Лидер «Ленинграда» пожаловался на новый iPhone X

    Санкт-Петербург, 8 ноября. Популярный музыкант и певец Сергей Шнуров раскритиковал iPhone X — новый флагманский смартфон от Apple.

    По словам исполнителя, ему было сложно разобраться с функционалом гаджета.

    «Тыкал в кнопочки, вводил пароли, скачивал и закачивал, и все ради только того, чтобы фоточки были чуть лучше. Но зато теперь-то в тренде», — цитирует слова лидера группы «Ленинград» издание «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

    Лидер «Ленинграда» пожаловался на новый iPhone X

    Поклонники творчества Шнурова в соцсетях уже посочувствовали кумиру.

    «Пусть лучше прогресс за вами гоняется, чем вы за ним», — отметил один из комментаторов.

    Лидер «Ленинграда» пожаловался на новый iPhone X

    «Я не ведал про сон целых три дня, но 10-й айфон есть у меня! Я забыл про еду и туалет, я в кредитном аду на 10 лет», — иронизируют другие.

    Лидер «Ленинграда» пожаловался на новый iPhone X

    «iPhone X — это модель специально для Шнурова. Хотя он изначально просил после буквы Х еще парочку букв дописать», — добавили шутники

    Лидер «Ленинграда» пожаловался на новый iPhone X

    Автор: Алексей Громов
    #шнуров #ленинград
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