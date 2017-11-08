Лидер «Ленинграда» пожаловался на новый iPhone X

В Избранное

Санкт-Петербург, 8 ноября. Популярный музыкант и певец Сергей Шнуров раскритиковал iPhone X — новый флагманский смартфон от Apple.

По словам исполнителя, ему было сложно разобраться с функционалом гаджета.

«Тыкал в кнопочки, вводил пароли, скачивал и закачивал, и все ради только того, чтобы фоточки были чуть лучше. Но зато теперь-то в тренде», — цитирует слова лидера группы «Ленинград» издание «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

Поклонники творчества Шнурова в соцсетях уже посочувствовали кумиру.

«Пусть лучше прогресс за вами гоняется, чем вы за ним», — отметил один из комментаторов.

«Я не ведал про сон целых три дня, но 10-й айфон есть у меня! Я забыл про еду и туалет, я в кредитном аду на 10 лет», — иронизируют другие.