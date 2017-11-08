Стали известны новые подробности смерти единственной дочери Гурченко

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Москва, 8 ноября. Стали известны новые подробности смерти единственной дочери Людмилы Гурченко Марии Королевой.

Несколько последних дней Мария Королева жаловалась на высокую температуру и простуду. Минувшим утром она собралась в поликлинику на прием к терапевту, но потеряла сознание подъезд своего дома. Спустя час тело Марии Королевой обнаружила ее дочь, которая позвала на помощь соседей. Они перенесли ее на лавку и вызвали скорую помощь. Прибывшие на вызов медики констатировали смерть, сообщает газета «Известия».

Смерть Марии Королевой подтвердил ее адвокат Шота Горгадзе. По его словам, в настоящее время причина смерти Королевой не установлена, однако по предварительным данным это может быть сердце.

Ранее стало известно, что дочь актрисы Людмилы Гурченко Мария Королева умерла в возрасте 58 лет. Мария Королева была единственной дочерью Людмилы Гурченко от брака со сценаристом Борисом Андроникашвили, сыном писателя Бориса Пильняка.