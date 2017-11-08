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Политика
Суд Испании отменил решение о независимости Каталонии
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    Суд Испании отменил решение о независимости Каталонии

    18:02  8 Ноября 2017
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    Суд Испании отменил решение о независимости Каталонии

    Мадрид, 8 ноября. Конституционный суд Испании отменил резолюцию, принятую парламентом Каталонии, которая провозглашает независимость региона.

    Кроме того, суд отменил решение о переходном периоде в Каталонии, а также начал рассмотрение дела о неповиновении руководства автономии. На скамье подсудимых оказались спикер каталонского парламента Карме Форкадель, а также ряд других чиновников, пишет El Confidencial.

    Суд Испании отменил решение о независимости Каталонии

    Напомним, что ранее власти Каталонии объявили о независимости от Испании по итогам проведенного в регионе референдума.

    Мадрид сразу же отстранил от власти руководство республики, воспользовавшись статьей конституции, после чего снятый с должности глава Каталонии Карлес Пучдемон бежал в Бельгию, опасаясь уголовного преследования.

    Вскоре Испания подала европейский ордер на его арест. Политик сдался бельгийской полиции добровольно. Ему инкриминируется мятеж, неповиновение, подстрекательство к бунту и растрата государственных средств.

    Автор: Геннадий Плющев
    #суд #каталония #испания #независимость #отмена
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