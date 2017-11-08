Суд Испании отменил решение о независимости Каталонии

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Мадрид, 8 ноября. Конституционный суд Испании отменил резолюцию, принятую парламентом Каталонии, которая провозглашает независимость региона.

Кроме того, суд отменил решение о переходном периоде в Каталонии, а также начал рассмотрение дела о неповиновении руководства автономии. На скамье подсудимых оказались спикер каталонского парламента Карме Форкадель, а также ряд других чиновников, пишет El Confidencial.

Напомним, что ранее власти Каталонии объявили о независимости от Испании по итогам проведенного в регионе референдума.

Мадрид сразу же отстранил от власти руководство республики, воспользовавшись статьей конституции, после чего снятый с должности глава Каталонии Карлес Пучдемон бежал в Бельгию, опасаясь уголовного преследования.

Вскоре Испания подала европейский ордер на его арест. Политик сдался бельгийской полиции добровольно. Ему инкриминируется мятеж, неповиновение, подстрекательство к бунту и растрата государственных средств.