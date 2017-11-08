Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Водитель Hyundai сбил девочку на пешеходном переходе в Подмосковье
Политика
Главные новости 8 ноября
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Главные новости 8 ноября

    19:00  8 Ноября 2017
    51

    Главные новости 8 ноября

    Федеральное агентство новостей представляет обзор главных новостей среды, 8 ноября.

    Начальник УФАС по Крыму и Севастополю Тимофей Кураев был обнаружен мертвым в своем доме. Названа предположительная причина смерти главы крымского УФАС.

    Изменения в правилах дорожного движения фактически узаконили существовавшие ранее нормы. Эксперт объяснил, что изменится с новыми правилами проезда круговых перекрестков в РФ.

    Депутат Верховной рады от правящего «Блока Петра Порошенко» (БПП) Иван Винник внес поправку в закон о реинтеграции Донбасса, которая подразумевает разрыв официальных дипломатических отношений Украины и Российской Федерации. В Совфеде предостерегли Украину от разрыва дипотношений с Россией.

    Стали известны предполагаемые сроки разрыва дипломатических отношений Украины и России. СМИ сообщили, когда Украина может разорвать дипотношения с Россией.

    Спектакль студентов Школы-студии МХАТ был «с руганью» остановлен педагогом Щуки. Скандал в московском театре: спектакль прервали из-за голого актера.

    Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело против экс-главы Московской антидопинговой лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова. Родченков хотел продать базу данных спортсменов России в обмен на деньги и паспорт

    Профессор Кавказского международного университета (Тбилиси) Вахтангом Маисая без прикрас рассказал о «прелестях» режима, который в 2004-2012 годах установил в стране Михаил Саакашвили и на который буквально молятся либералы в России и на Украине. «Эскадроны смерти» Михаила Саакашвили. Колонка Александра Казакова.

    Дочь Людмилы Гурченко Мария Королева могла скончаться из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает ее адвокат Шота Горгадзе. Стала известна возможная причина смерти дочери Гурченко.

    Согласно документам, оказавшимся в распоряжении журналистов, в штате Айдахо в США Крым признали российской территорией. Американский штат Айдахо признал Крым российским.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #украина #крым #саакашвили #винник #дипотношения #гурченко
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин и глава Вьетнама на саммите АТЭС сделают совместное заявление по безопасности

        Путин и глава Вьетнама на саммите АТЭС сделают совместное заявление по безопасности

        17:39   8 Ноября 2017
        116
        Саакашвили устроил истерику на трибуне Майдана: «Твари, антиукраинские сволочи, уроды!»

        Саакашвили устроил истерику на трибуне Майдана: «Твари, антиукраинские сволочи, уроды!»

        13:05   8 Ноября 2017
        3174
        Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

        Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

        9:50   8 Ноября 2017
        1533
        В Совфеде предостерегли Украину от разрыва дипотношений с Россией

        В Совфеде предостерегли Украину от разрыва дипотношений с Россией

        9:48   8 Ноября 2017
        10413