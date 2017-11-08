Главные новости 8 ноября

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Федеральное агентство новостей представляет обзор главных новостей среды, 8 ноября.

Начальник УФАС по Крыму и Севастополю Тимофей Кураев был обнаружен мертвым в своем доме. Названа предположительная причина смерти главы крымского УФАС.

Изменения в правилах дорожного движения фактически узаконили существовавшие ранее нормы. Эксперт объяснил, что изменится с новыми правилами проезда круговых перекрестков в РФ.

Депутат Верховной рады от правящего «Блока Петра Порошенко» (БПП) Иван Винник внес поправку в закон о реинтеграции Донбасса, которая подразумевает разрыв официальных дипломатических отношений Украины и Российской Федерации. В Совфеде предостерегли Украину от разрыва дипотношений с Россией.

Стали известны предполагаемые сроки разрыва дипломатических отношений Украины и России. СМИ сообщили, когда Украина может разорвать дипотношения с Россией.

Спектакль студентов Школы-студии МХАТ был «с руганью» остановлен педагогом Щуки. Скандал в московском театре: спектакль прервали из-за голого актера.

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело против экс-главы Московской антидопинговой лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова. Родченков хотел продать базу данных спортсменов России в обмен на деньги и паспорт

Профессор Кавказского международного университета (Тбилиси) Вахтангом Маисая без прикрас рассказал о «прелестях» режима, который в 2004-2012 годах установил в стране Михаил Саакашвили и на который буквально молятся либералы в России и на Украине. «Эскадроны смерти» Михаила Саакашвили. Колонка Александра Казакова.

Дочь Людмилы Гурченко Мария Королева могла скончаться из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает ее адвокат Шота Горгадзе. Стала известна возможная причина смерти дочери Гурченко.

Согласно документам, оказавшимся в распоряжении журналистов, в штате Айдахо в США Крым признали российской территорией. Американский штат Айдахо признал Крым российским.