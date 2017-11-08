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Технический объект Службы внешней разведки России загорелся в Москве
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    Технический объект Службы внешней разведки России загорелся в Москве

    17:53  8 Ноября 2017
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    Технический объект Службы внешней разведки России загорелся в Москве

    Москва, 8 ноября. Один из технических объектов Службы внешней разведки России загорелся в московском районе Ясенево. Об этом в среду заявил официальный представитель ведомства полковник Сергей Иванов.

    «Возгорание произошло на одном из технических объектов СВР в Ясенево. Наблюдается плотное задымление», — отметил он.

    Технический объект Службы внешней разведки России загорелся в Москве

    Согласно предварительным данным, источником возгорания стал кабельный корректор, расположенный в подвале здания. В настоящее время осуществляется эвакуация людей. В тушении пожара, которому присвоен повышенный уровень сложности, участвуют 15 единиц техники, передает РИА Новости.

    Автор: Геннадий Плющев
    #пожар #москва #свр #служба внешней разведки
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