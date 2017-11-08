Технический объект Службы внешней разведки России загорелся в Москве

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Москва, 8 ноября. Один из технических объектов Службы внешней разведки России загорелся в московском районе Ясенево. Об этом в среду заявил официальный представитель ведомства полковник Сергей Иванов.

«Возгорание произошло на одном из технических объектов СВР в Ясенево. Наблюдается плотное задымление», — отметил он.

Согласно предварительным данным, источником возгорания стал кабельный корректор, расположенный в подвале здания. В настоящее время осуществляется эвакуация людей. В тушении пожара, которому присвоен повышенный уровень сложности, участвуют 15 единиц техники, передает РИА Новости.