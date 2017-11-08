МИД РФ назвал расследование ООН-ОЗХО в Хан-Шейхуне политическим заказом

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Москва, 8 ноября. Россия считает результат расследования ООН-ОЗХО химатаки в сирийском Хан-Шейхуне политическим заказом, сообщил директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Михаил Ульянов.

Во внешнеполитическом ведомстве России прокомментировали представленный в Совете Безопасности ООН отчет о расследовании химических атак в Сирии.

«Складывается впечатление, что США удалось заранее ознакомиться с содержанием этого документа, и они обоснованно опасались, что после его публикации претензий к работе СМР будет еще больше», — цитирует ТАСС российского дипломата.

Ульянов добавил, что все так и произошло: Вашингтон вмешался в выводы по расследованию химатак. В МИД России назвали документ дилетантским.

«Писался явно под политический заказ», — убежден Ульянов.

Он также отметил, что Москва ожидает «нарастания накала эмоций» вокруг этого отчета в ООН.