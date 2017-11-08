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МИД РФ назвал расследование ООН-ОЗХО в Хан-Шейхуне политическим заказом
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    МИД РФ назвал расследование ООН-ОЗХО в Хан-Шейхуне политическим заказом

    18:03  8 Ноября 2017
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    МИД РФ назвал расследование ООН-ОЗХО в Хан-Шейхуне политическим заказом

    Москва, 8 ноября. Россия считает результат расследования ООН-ОЗХО химатаки в сирийском Хан-Шейхуне политическим заказом, сообщил директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Михаил Ульянов.

    Во внешнеполитическом ведомстве России прокомментировали представленный в Совете Безопасности ООН отчет о расследовании химических атак в Сирии.

    «Складывается впечатление, что США удалось заранее ознакомиться с содержанием этого документа, и они обоснованно опасались, что после его публикации претензий к работе СМР будет еще больше», — цитирует ТАСС российского дипломата.

    Ульянов добавил, что все так и произошло: Вашингтон вмешался в выводы по расследованию химатак. В МИД России назвали документ дилетантским.

    «Писался явно под политический заказ», — убежден Ульянов.

    Он также отметил, что Москва ожидает «нарастания накала эмоций» вокруг этого отчета в ООН.

    «Но мы чувствуем себя уверенно, — отметил Ульянов, — потому что, как любят говорить американцы, находимся на правильной стороне истории».

    МИД РФ назвал расследование ООН-ОЗХО в Хан-Шейхуне политическим заказом

    Автор: Катерина Тимошенская
    #сша #сирия #оон #мид рф #озхо #политический заказ
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