Идлиб: боевики «Джебхат ан-Нусры» подорвались на придорожной мине
Идлиб, 8 ноября. Неизвестные боевики заложили мину на пути следования автомобиля «Джебхат ан-Нусры».
Источник в провинции Идлиб сообщил, что взрыв раздался на шоссе между населенными пунктами Тахарин и Арманаз, сработала самодельная мины, установленная на обочине трассы. В результате взрыва погиб один из боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России), еще несколько исламистов получили ранения.
Командование «Джебхат ан-Нусры» предполагает, что самодельное взрывное устройство могли заложить исламисты группировки «Ахрар аш-Шам», которые считаются «умеренными» боевиками. Последние месяцы в провинции Идлиб с переменным успехом продолжается междоусобная война между данными организациями.
1 Организация запрещена на территории РФ.