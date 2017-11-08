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Идлиб: боевики «Джебхат ан-Нусры» подорвались на придорожной мине
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    Идлиб: боевики «Джебхат ан-Нусры» подорвались на придорожной мине

    18:13  8 Ноября 2017
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    Идлиб: боевики «Джебхат ан-Нусры» подорвались на придорожной мине

    Идлиб, 8 ноября. Неизвестные боевики заложили мину на пути следования автомобиля «Джебхат ан-Нусры».

    Источник в провинции Идлиб сообщил, что взрыв раздался на шоссе между населенными пунктами Тахарин и Арманаз, сработала самодельная мины, установленная на обочине трассы. В результате взрыва погиб один из боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России), еще несколько исламистов получили ранения.

    Командование «Джебхат ан-Нусры» предполагает, что самодельное взрывное устройство могли заложить исламисты группировки «Ахрар аш-Шам», которые считаются «умеренными» боевиками. Последние месяцы в провинции Идлиб с переменным успехом продолжается междоусобная война между данными организациями.

    Идлиб: боевики «Джебхат ан-Нусры» подорвались на придорожной мине

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #идлиб #джебхат ан-нусра #ахрар аш-шам
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