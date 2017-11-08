САА при поддержке ВКС РФ зачищает от ИГИЛ остров Хувейджа Кати

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Дейр-эз-Зор, 8 ноября. Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ продолжают операцию по зачистке острова Хувейджа Кати на реке Евфрат.

Источник в провинции Дейр-эз-Зор сообщает о затяжных столкновениях с боевиками террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) на острове Хувейджа Кати около административного центра региона. Воздушную поддержку сирийцам оказывают российские военные летчики.

Отмечается, что военные инженеры Сирийской арабской армии заняты возведением понтонного моста к острову. Переправа позволит оперативно перебрасывать подкрепление и боеприпасы на остров и ускорит поражение игиловцев на данном объекте.

1 Организация запрещена на территории РФ.