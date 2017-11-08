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Общество
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Украина
Киевские журналисты подсчитали, сколько платит каждый украинец за содержание Порошенко
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    Киевские журналисты подсчитали, сколько платит каждый украинец за содержание Порошенко

    18:00  8 Ноября 2017
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    Киевские журналисты подсчитали, сколько платит каждый украинец за содержание Порошенко

    Киев, 8 ноября. Каждому трудоустроенному гражданину Украины содержание главы государства Петра Порошенко и его администрации ежегодно обходится в 51 гривну. Об этом сообщили украинские СМИ.

    В 2017 году на данные цели было выделено 819 миллионов гривен (суммарно). Непосредственно на поддержание деятельности Порошенко и его команды идет 233 миллиона гривен. Еще в 77 миллионов гривен обходится содержание государственных резиденций.

    Как передает издание «Слово и Дело», в администрации президента работают более 1520 человек. По подсчетам киевских журналистов, затраты на один официальный визит Порошенко составляют около 13 миллионов гривен.

    Напомним, ранее бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о том, что он готов инициировать в начале декабря процедуру «народного импичмента» президента Украины Петра Порошенко.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #порошенко
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