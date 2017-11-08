Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Стало известно, когда перекроют трассу Екатеринбург — Челябинск
Весь мир
Британский министр провела отпуск, тайно встречаясь с руководством Израиля
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Британский министр провела отпуск, тайно встречаясь с руководством Израиля

    17:57  8 Ноября 2017
    34

    Британский министр провела отпуск, тайно встречаясь с руководством Израиля

    Лондон, 8 ноября. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вызвала министра международного развития Прити Пател на разговор. Это связано со встречами, которые Пател провела в Израиле, сообщает SkyNews.

    Ранее Пател сообщила, что встречалась с официальными лицами Израиля, в том числе с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, во время отпуска с семьей. Пател не поставила в известность о встречах ни британское внешнеполитическое ведомство, ни премьер-министра страны. Сама Пател при этом полностью признала, что нарушила кодекс министра, уточняет «АиФ».

    Отметим, что министра международного развития уже вызывали в канцелярию премьера по поводу поездки в Израиль и встреч с руководством страны. Впоследствии появилась информация еще как минимум о двух «тайных» встречах Пател.

    Сама министр на днях отправилась в Восточную Африку, однако ей пришлось в срочном порядке вернуться в Лондон по требованию главы кабинета министров, чтобы дать дополнительные объяснения по поводу своего визита в Израиль.  

    Автор: Федор Веснин
    #великобритания #израиль #мэй #пател
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин и глава Вьетнама на саммите АТЭС сделают совместное заявление по безопасности

        Путин и глава Вьетнама на саммите АТЭС сделают совместное заявление по безопасности

        17:39   8 Ноября 2017
        116
        Саакашвили устроил истерику на трибуне Майдана: «Твари, антиукраинские сволочи, уроды!»

        Саакашвили устроил истерику на трибуне Майдана: «Твари, антиукраинские сволочи, уроды!»

        13:05   8 Ноября 2017
        3174
        Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

        Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

        9:50   8 Ноября 2017
        1533
        В Совфеде предостерегли Украину от разрыва дипотношений с Россией

        В Совфеде предостерегли Украину от разрыва дипотношений с Россией

        9:48   8 Ноября 2017
        10413