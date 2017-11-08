Британский министр провела отпуск, тайно встречаясь с руководством Израиля

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Лондон, 8 ноября. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вызвала министра международного развития Прити Пател на разговор. Это связано со встречами, которые Пател провела в Израиле, сообщает SkyNews.

Ранее Пател сообщила, что встречалась с официальными лицами Израиля, в том числе с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, во время отпуска с семьей. Пател не поставила в известность о встречах ни британское внешнеполитическое ведомство, ни премьер-министра страны. Сама Пател при этом полностью признала, что нарушила кодекс министра, уточняет «АиФ».

Отметим, что министра международного развития уже вызывали в канцелярию премьера по поводу поездки в Израиль и встреч с руководством страны. Впоследствии появилась информация еще как минимум о двух «тайных» встречах Пател.

Сама министр на днях отправилась в Восточную Африку, однако ей пришлось в срочном порядке вернуться в Лондон по требованию главы кабинета министров, чтобы дать дополнительные объяснения по поводу своего визита в Израиль.