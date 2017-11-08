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США ужесточают санкции против Кубы
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    США ужесточают санкции против Кубы

    17:32  8 Ноября 2017
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    США ужесточают санкции против Кубы

    Вашингтон, 8 ноября. Министерство финансов США приняло решение ужесточить санкционные меры в отношении разведывательных ведомств, служб безопасности и вооруженных сил Кубы. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

    По данным госдепа, в санкционном списке находятся организации, которые действуют от лица «кубинских военных, разведки или служб безопасности», а также сотрудников этих организаций. Ограничительные меры затронут финансовые операции третьих лиц с перечисленными структурами. Кроме того, лицам, которые находятся под юрисдикцией США, теперь запрещено совершать прямые финансовые транзакции с этими организациями.

    Стоит отметить, что в конце 2014 года  США и Куба объявили о нормализации отношений. В 2015 году Вашингтон и Гавана восстановили дипломатические отношения, а также подписали ряд двусторонних соглашений, однако торговое эмбарго США против Кубы осталось в силе. В июне 2017 года президент США Дональд Трамп заявил об отмене «ошибочной» политики предыдущей администрации Белого дома по нормализации отношений с Гаваной.

    Автор: Алексей Громов
    #санкции #сша #куба
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