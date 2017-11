Мгновенный глобальный удар: США нацелили гиперзвуковое оружие на весь мир

В Избранное

Военно-морские силы США испытывают технологию, которая может доставить обычную боеголовку в любую точку Земли всего за час.

Об этом сообщает портал Popular Mechanics (PM). Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «ВМС США испытывают гиперзвуковое оружие, которое может нанести удар по любому месту на Земле в течение часа» (Navy Tests Hypersonic Weapons That Could Hit Anywhere on Earth in an Hour), опубликованной 7 ноября на PM. Автор — Кайл Мизоками (Kyle Mizokami) — специалист в области обороны и национальной безопасности из США.

Как сообщило агентство US Naval Institute News, на прошлой неделе ВМС США провели испытание гиперзвуковой системы «мгновенного глобального удара», способной дать Соединенным Штатам возможность максимально быстро поражать цели по всему миру.

Интерес к сверхдальнему высокоточному оружию появился в США в 2001 году, когда администрация Джорджа Буша выразила заинтересованность в наступательных вооружениях. Идея состояла в том, чтобы разработать баллистическую ракету или какой-то другой вид скоростных ракет большой дальности, оснащенных обычными фугасными боеголовками. Таким образом США смогли бы поражать цели практически в любом месте в ситуациях, когда авианосцы, бомбардировщики и другие активы американской армии не могут своевременно отреагировать.

Концепция «мгновенного глобального удара» получила новый виток развития после теракта 11 сентября, когда казалось, что такое оружие может быть полезно, чтобы наносить удары по быстродвижущимся целям, таким, как группы террористов или определенные личности.

Концепция изначально принимала множество форм, в том числе такое вооружение хотели установить на обычной запускаемой с подлодки ракете Trident II (D5). Проблема заключалась в том, что запуск обычной неядерной ракеты Trident выглядит точно так же, как запуск ракеты с ядерной боеголовкой. В разгар конфликта противник не будет знать, обычную или ядерную боеголовку несет ракета Trident, и если у него тоже есть ядерное оружие, то появится искушение нанести поспешный встречный удар.

Сейчас ВМС США тестируют технологию планирующего гиперзвукового оружия. Гиперзвуковое оружие летит со скоростью от 5 до 10 чисел Маха. Планирующее гиперзвуковое оружие, как правило, располагается наверху баллистической ракеты и летит с ней на большой высоте и скорости, а затем отсоединяется и на большой скорости планирует вниз к цели. Такое оружие имеет иной профиль полета, чем обычная ракета. Поэтому гиперзвуковое оружие относительно легко отличить на экране радара от обычной баллистической ракеты, которая может нести ядерную боеголовку.

Подводные лодки также являются идеальной платформой для гиперзвукового оружия, так как они могут подплыть достаточно близко к цели, что еще больше сократит время поражения цели.

Однако, гиперзвуковое оружие трудно разрабатывать. Чем быстрее оно летит, тем труднее им управлять, что затрудняет точность прицеливания. Гиперзвуковая скорость также резко повышает аэродинамические силы и температуры (до 980 градусов по Цельсию), воздействующие на оружие. Эти вопросы представляют собой огромные, но не непреодолимые технические задачи.

США не единственная страна, работающая над гиперзвуковым оружием. Китай несколько раз испытывал свою гиперзвуковую ракету DF-ZF. DF-ZF и российская Ю-71 — обе являются глайдерами (гиперзвуковыми планирующими летательными аппаратами). И у Москвы, и у Пекина есть свои причины для их разработки.

Этим летом калифорнийский аналитический центр Rand Corp предложил Соединенным Штатам и другим крупным державам ограничить распространение гиперзвукового оружия по всему миру на том основании, что оно по своей сути является дестабилизирующим фактором. Как и обычный Trident, гиперзвуковое оружие летит на такой большой скорости, что у лидеров стран остается мало времени, чтобы отреагировать. Это может заставить страны, обладающие атомными вооружениями, применить свои ядерные арсеналы прежде, чем они будут разрушены гиперзвуковым оружием.