Это не я, это Трамп: как Порошенко может выполнить условия МВФ

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В Киев едет техническая комиссия Международного валютного фонда (МВФ). Визит представителей фонда продлится с 9 по 17 ноября. За это время они должны будут согласовать с украинскими властями проект государственного бюджета страны на 2018 год. Предложенный экспертами МВФ проект бюджета Верховная рада рассмотрит 14 ноября.

Украина рассчитывает получить пятый транш от МВФ в размере 1,9 миллиарда долларов. Однако сроки его получения пока не известны. В этом контексте визит представителей фонда в Киев чрезвычайно важен. Если эксперты фонда уедут из Украины довольными — если их устроит окончательный проект украинского госбюджета на следующий год — неопределенность со следующим кредитом может несколько проясниться.

К несчастью для Порошенко, эксперты не уедут домой довольными, считает глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Экономист уверен, что визит комиссии МВФ не выльется в новые кредиты.

«Положено ездить, они ездят. Они поговорят, обсудят, кофейку попьют, коньячку, но какой бы проект бюджета правительство Украины им не предложило, это ничего не меняет. Результат будет нулевой. На стене написано большими буквами: транша от МВФ не будет, пока Порошенко не решит вопрос с миротворцами в Донбассе. Этого от него хочет Трамп. При этом Порошенко должен решить его не так, как он хочет сам, то есть не через отправку «голубых касок» к российско-украинской границе, а так, чтобы это одновременно устроило и США, и Россию. То есть миротворцы — скорее всего, миротворцы из «нейтральных стран», из Африки и Азии — должны быть размещены именно что на линии фронта, а не на границе. Только после выполнения этого политического условия деньги от МВФ снова начнут поступать», — заявил эксперт в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Чтобы руководство Украины было более покладисто, деньги фонда, считает Охрименко, — хороший мотиватор. Рано или поздно Порошенко должен будет выполнить поставленные перед ним требования. Вряд ли это произойдет прямо во время предстоящего визита экспертов МВФ. Тут все закончится очень тихо: вполне возможно, не будет даже совместного заявления представителей комиссии МВФ и украинское стороны. Или же, если оно будет, то оно будет крайне обтекаемым и де-факто будет сводиться к тому, что дружба дружбой, но о деньгах пока говорить рано.